Саратовцев приглашают на самый масштабный ИТ-форум России - «Цифровые решения»

С 12 по 15 ноября 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве состоится форум «Цифровые решения» – ключевая площадка для обсуждения цифровой трансформации в стране.

Программа форума охватит три блока: бизнес, общество и государство. Участники смогут определить новые точки роста, оценить ход реализации нацпроекта Президента Владимира Путина «Экономика данных» и разработать стратегии внедрения технологий в разных отраслях экономики.

Гостей форума ждёт свыше 90 сессий с участием более 600 спикеров. Они затронут 8 направлений:
-связь и телеком;
-государственные услуги;
-софт;
-искусственный интеллект;
-российское «железо»;
-платформы и сервисы;
-кибербезопасность;
-кадры и обучение.

С 13 по 15 ноября в рамках форума посетителей ждёт масштабная экспозиция технологических проектов площадью более 2 тыс. квадратных метров.

Компании-участники, в том числе лидеры ИТ-рынка, представят свои разработки в тематических зонах. Гости Форума смогут увидеть, как цифровые технологии меняют экономику, госуправление и повседневную жизнь. Любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты на стендах выставки.

Место проведения форума: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, Национальный центр «Россия».

Форум проводится Минцифры России при поддержке Правительства России.

Регистрация доступна на официальном сайте по ссылке (https://russia.accreditation.ru/digital_solutions/participants/).