17:37 | 08 октября
Саратовцев приглашают на самый масштабный ИТ-форум России - «Цифровые решения»
17:36 | 08 октября
В рамках проекта «Чистая страна» ликвидированы свалки в Аткарске и Энгельсе
17:00 | 08 октября
Школьные музеи Саратовской области стали победителями Всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить»
16:30 | 08 октября
В Саратовской области введены в эксплуатацию еще 5 станций сотовой связи
15:30 | 08 октября
Свыше 1,6 тысячи детей участников СВО отдохнули в детских лагерях и санаториях
15:01 | 08 октября
14:30 | 08 октября
Студенты саратовских вузов познакомились с культурным наследием традиционных конфессий
13:00 | 08 октября
Юным режиссерам «Киновертикали» готовят «Мастерклассную анимацию»
12:30 | 08 октября
Инвестиционный портфель Саратовской области вырос до 283 проектов на 1 трлн рублей
11:03 | 08 октября
Саратовский спортсмен Сергей Сафин стал двукратным победителем Кубка России по бочча
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В рамках проекта «Чистая страна» ликвидированы свалки в Аткарске и Энгельсе

В прошлом году на территории 17 муниципальных районов Саратовской области ликвидировали 35 свалок.

В текущем году на территории области ведется ликвидация 65 несанкционированных свалок в 26 районах. Они расположены в таких крупных муниципалитетах, как Балаковский, Балашовский, Марксовский и других.

Также для решения многолетней проблемы с ликвидацией крупных объектов накопленного вреда в городах Саратов, Пугачев и Ершов минприроды Саратовской области направило заявки для включения их в федеральный проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие» Президента России Владимира Путина.

Ликвидация других крупных несанкционированных свалок, являющихся объектами накопленного вреда, также осуществляется в рамках федеральных экологических проектов.

- Так, в 2023 году ликвидирована несанкционированная свалка площадью 1,18 га в Аткарске в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» Президента России Владимира Путина. Также и в 2024 году в рамках двухлетнего муниципального контракта завершена рекультивация несанкционированной свалки площадью 16,4 га в промзоне Энгельса. На месте этих свалок высажены травы, деревья и кустарники, обустроены «зеленые зоны». Территория постепенно принимает ухоженный вид, облагораживается, - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Отметим, что министерством природных ресурсов и экологии области проводится постоянная системная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории региона. Мероприятия проводятся совместно с органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, Регоператором при взаимодействии с федеральными контролирующими органами. Эта работа ведется постоянно.