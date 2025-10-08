В рамках проекта «Чистая страна» ликвидированы свалки в Аткарске и Энгельсе

просмотров: 109

В прошлом году на территории 17 муниципальных районов Саратовской области ликвидировали 35 свалок.В текущем году на территории области ведется ликвидация 65 несанкционированных свалок в 26 районах. Они расположены в таких крупных муниципалитетах, как Балаковский, Балашовский, Марксовский и других.Также для решения многолетней проблемы с ликвидацией крупных объектов накопленного вреда в городах Саратов, Пугачев и Ершов минприроды Саратовской области направило заявки для включения их в федеральный проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие» Президента России Владимира Путина.Ликвидация других крупных несанкционированных свалок, являющихся объектами накопленного вреда, также осуществляется в рамках федеральных экологических проектов.- Так, в 2023 году ликвидирована несанкционированная свалка площадью 1,18 га в Аткарске в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» Президента России Владимира Путина. Также и в 2024 году в рамках двухлетнего муниципального контракта завершена рекультивация несанкционированной свалки площадью 16,4 га в промзоне Энгельса. На месте этих свалок высажены травы, деревья и кустарники, обустроены «зеленые зоны». Территория постепенно принимает ухоженный вид, облагораживается, - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Отметим, что министерством природных ресурсов и экологии области проводится постоянная системная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории региона. Мероприятия проводятся совместно с органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, Регоператором при взаимодействии с федеральными контролирующими органами. Эта работа ведется постоянно.