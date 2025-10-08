Общественники высказались о новой программе расселения аварийных домов
Губернатором Романом Бусаргиным принято принципиальное решение по продолжению программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей. Из федерального бюджета регион получит 743,5 млн рублей. Еще почти 40% составит областное софинансирование в размере 458,6 млн рублей.
Руководитель Регионального исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «ЗА РОССИЮ» в Саратовской области Сергей Шаров отметил, что реализация данной программы - это перспектива развития городов области на годы вперед.
- Я сам в Саратове мимо пары ветхих домов часто хожу, грустное зрелище, конечно. Люди там живут, в условиях, мягко говоря, не самых лучших. Поэтому очень важно, что процесс переселения граждан из ветхого и аварийного жилья продолжается . Пусть это не за один день, но видно, что есть конкретный план на годы вперед. Это и улучшение жизни людей, и развитие наших городов.
В свою очередь руководитель общественного движения «Жены Героев. Саратовская область» Наталья Речман выразила уверенность, что чиновники на местах будут четко соблюдать сроки и другие условия программы, не создавая людям лишних проблем.
- Очень порадовала эта новость. Вся информация - в открытом доступе: и сколько домов, и сколько людей, и график на годы вперед. Это уже многое значит. Главное теперь — чтобы на местах, в районах все это соблюдалось. Самое важное, что люди получат возможность жить в комфортных условиях.
Напомним, в первый этап новой программы вошли многоквартирные дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе. Всего должны расселить 13 тысяч квадратных метров жилья, на которых проживают 730 человек.
На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей. Из федерального бюджета регион получит 743,5 млн рублей. Еще почти 40% составит областное софинансирование в размере 458,6 млн рублей.
Руководитель Регионального исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «ЗА РОССИЮ» в Саратовской области Сергей Шаров отметил, что реализация данной программы - это перспектива развития городов области на годы вперед.
- Я сам в Саратове мимо пары ветхих домов часто хожу, грустное зрелище, конечно. Люди там живут, в условиях, мягко говоря, не самых лучших. Поэтому очень важно, что процесс переселения граждан из ветхого и аварийного жилья продолжается . Пусть это не за один день, но видно, что есть конкретный план на годы вперед. Это и улучшение жизни людей, и развитие наших городов.
В свою очередь руководитель общественного движения «Жены Героев. Саратовская область» Наталья Речман выразила уверенность, что чиновники на местах будут четко соблюдать сроки и другие условия программы, не создавая людям лишних проблем.
- Очень порадовала эта новость. Вся информация - в открытом доступе: и сколько домов, и сколько людей, и график на годы вперед. Это уже многое значит. Главное теперь — чтобы на местах, в районах все это соблюдалось. Самое важное, что люди получат возможность жить в комфортных условиях.
Напомним, в первый этап новой программы вошли многоквартирные дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе. Всего должны расселить 13 тысяч квадратных метров жилья, на которых проживают 730 человек.