Общественники высказались о новой программе расселения аварийных домов

просмотров: 94

На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей. Из федерального бюджета регион получит 743,5 млн рублей. Еще почти 40% составит областное софинансирование в размере 458,6 млн рублей.Руководитель Регионального исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «ЗА РОССИЮ» в Саратовской области Сергей Шаров отметил, что реализация данной программы - это перспектива развития городов области на годы вперед.- Я сам в Саратове мимо пары ветхих домов часто хожу, грустное зрелище, конечно. Люди там живут, в условиях, мягко говоря, не самых лучших. Поэтому очень важно, что процесс переселения граждан из ветхого и аварийного жилья продолжается . Пусть это не за один день, но видно, что есть конкретный план на годы вперед. Это и улучшение жизни людей, и развитие наших городов.В свою очередь руководитель общественного движения «Жены Героев. Саратовская область» Наталья Речман выразила уверенность, что чиновники на местах будут четко соблюдать сроки и другие условия программы, не создавая людям лишних проблем.- Очень порадовала эта новость. Вся информация - в открытом доступе: и сколько домов, и сколько людей, и график на годы вперед. Это уже многое значит. Главное теперь — чтобы на местах, в районах все это соблюдалось. Самое важное, что люди получат возможность жить в комфортных условиях.Напомним, в первый этап новой программы вошли многоквартирные дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе. Всего должны расселить 13 тысяч квадратных метров жилья, на которых проживают 730 человек.