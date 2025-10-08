8 октября 2025 СРЕДА
Юным режиссерам «Киновертикали» готовят «Мастерклассную анимацию»
Инвестиционный портфель Саратовской области вырос до 283 проектов на 1 трлн рублей
Саратовский спортсмен Сергей Сафин стал двукратным победителем Кубка России по бочча
В Саратовской области единовременную выплату получила 351 беременная студентка
Общественники высказались о новой программе расселения аварийных домов
В Энгельсской городской клинической больнице №1 проводится комплексное обновление материально-технической базы
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Голос истории»
Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих
Общественники высказались о новой программе расселения аварийных домов

Губернатором Романом Бусаргиным принято принципиальное решение по продолжению программы переселения из ветхого и аварийного жилья.




На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.  Из федерального бюджета регион получит 743,5 млн рублей. Еще почти 40% составит областное софинансирование  в размере  458,6 млн рублей.

Руководитель Регионального исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «ЗА РОССИЮ» в Саратовской области Сергей Шаров отметил, что реализация данной программы - это перспектива развития городов области на годы вперед.

- Я сам в Саратове мимо пары ветхих домов часто хожу, грустное зрелище, конечно. Люди там живут, в условиях, мягко говоря, не самых лучших. Поэтому очень важно, что процесс переселения граждан из ветхого и аварийного жилья продолжается . Пусть это не за один день, но видно, что есть конкретный план на годы вперед. Это и улучшение жизни людей, и развитие наших городов.

В свою очередь руководитель общественного движения «Жены Героев. Саратовская область» Наталья Речман выразила уверенность, что чиновники на местах будут четко соблюдать сроки и другие условия программы, не создавая людям лишних проблем.

- Очень порадовала эта новость. Вся информация - в открытом доступе: и сколько домов, и сколько людей, и график на годы вперед. Это уже многое значит. Главное теперь — чтобы на местах, в районах все это соблюдалось. Самое важное, что люди получат возможность жить в комфортных условиях.

Напомним, в первый этап новой программы вошли многоквартирные дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе. Всего должны расселить  13 тысяч квадратных метров жилья, на которых проживают 730 человек.