В рамках проекта «Чистая страна» ликвидированы свалки в Аткарске и Энгельсе
Школьные музеи Саратовской области стали победителями Всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить»

Школьные музеи Саратовской области стали победителями Всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить»

 
Завершился масштабный Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить в рамках проекта «Историческая память».

Всего на конкурс поступило более 2,3 тысячи заявок из 82 регионов, в финал вышли 169 музеев. По итогам регионального отборочного этапа Саратовскую область в финале представили два школьных музея.

2 место в номинации «Лучший городской музей» завоевал музей «Колесо истории» Медико-биологического лицея г. Саратова. В номинации «Лучший сельский музей» 2 место получил комплексно-краеведческий музей «Вехи истории» филиала школы № 3 г. Аткарска им. Героя Советского Союза Антонова В. С. в селе Елизаветино.  

Победители получат от 200 до 500 тыс. рублей на развитие музейной деятельности.