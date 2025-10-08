Школьные музеи Саратовской области стали победителями Всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить»

просмотров: 111

Завершился масштабный Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить в рамках проекта «Историческая память».Всего на конкурс поступило более 2,3 тысячи заявок из 82 регионов, в финал вышли 169 музеев. По итогам регионального отборочного этапа Саратовскую область в финале представили два школьных музея.2 место в номинации «Лучший городской музей» завоевал музей «Колесо истории» Медико-биологического лицея г. Саратова. В номинации «Лучший сельский музей» 2 место получил комплексно-краеведческий музей «Вехи истории» филиала школы № 3 г. Аткарска им. Героя Советского Союза Антонова В. С. в селе Елизаветино.Победители получат от 200 до 500 тыс. рублей на развитие музейной деятельности.