8 октября 2025 СРЕДА
Новости
17:37 | 08 октября
Саратовцев приглашают на самый масштабный ИТ-форум России - «Цифровые решения»
17:36 | 08 октября
В рамках проекта «Чистая страна» ликвидированы свалки в Аткарске и Энгельсе
17:00 | 08 октября
Школьные музеи Саратовской области стали победителями Всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить»
16:30 | 08 октября
В Саратовской области введены в эксплуатацию еще 5 станций сотовой связи
15:30 | 08 октября
Свыше 1,6 тысячи детей участников СВО отдохнули в детских лагерях и санаториях
15:01 | 08 октября
В рамках проекта «Чистая страна» ликвидированы свалки в Аткарске и Энгельсе
14:30 | 08 октября
Студенты саратовских вузов познакомились с культурным наследием традиционных конфессий
13:00 | 08 октября
Юным режиссерам «Киновертикали» готовят «Мастерклассную анимацию»
12:30 | 08 октября
Инвестиционный портфель Саратовской области вырос до 283 проектов на 1 трлн рублей
11:03 | 08 октября
Саратовский спортсмен Сергей Сафин стал двукратным победителем Кубка России по бочча
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области введены в эксплуатацию еще 5 станций сотовой связи

Новости
В Саратовской области введены в эксплуатацию еще 5 станций сотовой связи

Больше 1,2 тыс. жителей получили доступ к скоростному мобильному Интернету.

В Саратовской области продолжается подключение малонаселенных пунктов к стабильной сотовой связи и высокоскоростному мобильному Интернету в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

Работы по размещению базовых станций завершены оператором связи ПАО "Ростелеком" в следующих малонаселенных пунктах региона:
-поселок 1-я Васильевка Дергачевского района;
-поселок Лесной Ершовского района;
-село Первомайское Энгельсского района;
-село Репьевка Базарно-Карабулакского района;
-деревня Трещиха городского округа "Город Саратов".

Теперь для более чем 1200 жителей стали доступны современные цифровые сервисы, появилась возможность комфортно получать услуги в электронном виде, работать, учиться и общаться с близкими удаленно с помощью сети Интернет. Операторами, оказывающими услуги связи, являются ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 Мобайл».

Напомним, что в настоящее время проводится голосование по определению сел и деревень с населением от 100 до 1000 человек для включения в федеральный проект на 2026 год. Проголосовать можно, перейдя по ссылке, либо отправив в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 письмо через Почту России, указав в письме ФИО, адрес регистрации и населенный пункт, за который отдается голос.