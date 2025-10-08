В Саратовской области введены в эксплуатацию еще 5 станций сотовой связи

просмотров: 131

Больше 1,2 тыс. жителей получили доступ к скоростному мобильному Интернету.В Саратовской области продолжается подключение малонаселенных пунктов к стабильной сотовой связи и высокоскоростному мобильному Интернету в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.Работы по размещению базовых станций завершены оператором связи ПАО "Ростелеком" в следующих малонаселенных пунктах региона:-поселок 1-я Васильевка Дергачевского района;-поселок Лесной Ершовского района;-село Первомайское Энгельсского района;-село Репьевка Базарно-Карабулакского района;-деревня Трещиха городского округа "Город Саратов".Теперь для более чем 1200 жителей стали доступны современные цифровые сервисы, появилась возможность комфортно получать услуги в электронном виде, работать, учиться и общаться с близкими удаленно с помощью сети Интернет. Операторами, оказывающими услуги связи, являются ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 Мобайл».Напомним, что в настоящее время проводится голосование по определению сел и деревень с населением от 100 до 1000 человек для включения в федеральный проект на 2026 год. Проголосовать можно, перейдя по ссылке, либо отправив в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 письмо через Почту России, указав в письме ФИО, адрес регистрации и населенный пункт, за который отдается голос.