Свыше 1,6 тысячи детей участников СВО отдохнули в детских лагерях и санаториях


Сегодня на рабочем совещании комитета по социальной политике Саратовской областной Думы обсудили итоги проведения летней оздоровительной кампании в этом году.

С докладом об организации отдыха и оздоровления детей по линии регионального министерства труда и социальной защиты выступила заместитель министра Светлана Савочкина.

Всего бесплатные путевки в оздоровительные организации получили свыше 18 тысяч детей и подростков. 800 ребят отдохнули на Черноморском побережье. В подведомственных министерству учреждениях отдохнули 200 детей из новых территорий Российской Федерации.

Около 2 тысяч несовершеннолетних побывали на отдыхе в социально-оздоровительных центрах и лагерях с дневным пребыванием, также были проведены две интегрированные смены для 70 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, важным направлением в период летней оздоровительной кампании стала работа с семьями участников специальной военной операции. Свыше 1,6 тысячи детей этой категории отдохнули в лагерях и санаториях области и за ее пределами с предоставлением минимального пакета документов.

В приоритетном порядке организован отдых для ребят из многодетных семей. Бесплатными путевками воспользовались родители почти 4 тысяч детей.

Заместитель регионального минтруда напомнила, что для многодетных семей с доходом выше прожиточного минимума действует мера социальной поддержки, при которой устанавливается 50% компенсация стоимости оздоровительной путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и в лагеря палаточного типа. По результатам летней кампании подано 300 заявлений на получение компенсации.

Парламентариям рассказали, что активно осуществляется отдых детей в сопровождении родителей по путевкам «Мать и дитя». Охват составил 2,6 тысячи детей.

В рамках организации трудовой занятости подростков в летний период участниками программы стали около 8,6 тысячи человек, в том числе почти 170 детей участников СВО. Трудоустройство проводилось только на рабочие места, прошедшие специальную оценку условий труда.

Отмечено, в текущем году размер финансовой поддержки для подростков увеличен и составляет 3,5 тысячи рублей в месяц, а для несовершеннолетних членов семей СВО – 5 тысяч рублей.

«В период летних школьных каникул были интересные для подростковой занятости варианты. Ребята получили уникальную возможность ознакомиться с лабораторным оборудованием и приборами, пробовали себя в роли вожатых. С целью профориентации был реализован проект «Марафон профессий», в рамках которого проведено более 300 мероприятий с участием 6,3 тысячи подростков», – отметила Светлана Савочкина.