Студенты саратовских вузов познакомились с культурным наследием традиционных конфессий

просмотров: 113

Студенты саратовских вузов приняли участие в цикле образовательных экскурсий по кафедральным сооружениям традиционных религиозных конфессий. Основной целью мероприятий стало знакомство учащихся с многообразием культур и религий, представленных в регионе, а также укрепление взаимопонимания и уважения в многонациональной студенческой среде. Активное участие в экскурсиях приняли иностранные студенты, которые обучаются в нашем регионе.В рамках программы участники посетили Свято-Троицкий кафедральный собор и Соборную мечеть. Для студентов это была уникальная возможность не только увидеть памятники архитектуры, но и глубже изучить религиозную культуру, историю и традиции, которые они олицетворяют. Подобные мероприятия учат молодежь уважению к различным вероисповеданиям, а также способствуют воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности.«В современном мире, где сосуществует множество культур, подобные проекты очень актуальны. Они на практике демонстрируют важность единства, открытого общения и конструктивного сотрудничества», — отметил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко.