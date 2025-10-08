8 октября 2025 СРЕДА
17:37 | 08 октября
Саратовцев приглашают на самый масштабный ИТ-форум России - «Цифровые решения»
17:36 | 08 октября
В рамках проекта «Чистая страна» ликвидированы свалки в Аткарске и Энгельсе
17:00 | 08 октября
Школьные музеи Саратовской области стали победителями Всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить»
16:30 | 08 октября
В Саратовской области введены в эксплуатацию еще 5 станций сотовой связи
15:30 | 08 октября
Свыше 1,6 тысячи детей участников СВО отдохнули в детских лагерях и санаториях
15:01 | 08 октября
14:30 | 08 октября
Студенты саратовских вузов познакомились с культурным наследием традиционных конфессий
13:00 | 08 октября
Юным режиссерам «Киновертикали» готовят «Мастерклассную анимацию»
12:30 | 08 октября
Инвестиционный портфель Саратовской области вырос до 283 проектов на 1 трлн рублей
11:03 | 08 октября
Саратовский спортсмен Сергей Сафин стал двукратным победителем Кубка России по бочча
Студенты саратовских вузов познакомились с культурным наследием традиционных конфессий

Студенты саратовских вузов познакомились с культурным наследием традиционных конфессий


Студенты саратовских вузов приняли участие в цикле образовательных экскурсий по кафедральным сооружениям традиционных религиозных конфессий. Основной целью мероприятий стало знакомство учащихся с многообразием культур и религий, представленных в регионе, а также укрепление взаимопонимания и уважения в многонациональной студенческой среде. Активное участие в экскурсиях приняли иностранные студенты, которые обучаются в нашем регионе.

В рамках программы участники посетили Свято-Троицкий кафедральный собор и Соборную мечеть. Для студентов это была уникальная возможность не только увидеть памятники архитектуры, но и глубже изучить религиозную культуру, историю и традиции, которые они олицетворяют. Подобные мероприятия учат молодежь уважению к различным вероисповеданиям, а также способствуют воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности.

«В современном мире, где сосуществует множество культур, подобные проекты очень актуальны. Они на практике демонстрируют важность единства, открытого общения и конструктивного сотрудничества», — отметил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко.