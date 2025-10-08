Юным режиссерам «Киновертикали» готовят «Мастерклассную анимацию»

просмотров: 61

У двенадцатой «Киновертикали» обширная образовательная программа, которая создана для участников и зрителей практически всех возрастов.8 октября для юных мультипликаторов станет днем, полным новых открытий: руководители саратовских мультстудий Наталья Савочкина и Екатерина Нефедова устроят «Мастерклассную анимацию» в областном Доме работников искусств (Соборная, 18).Второй год подряд к фестивалю присоединятся защитники Отечества – участники и ветераны СВО обсудят фильмы одной из самых популярных у киноавторов номинаций «Герои среди нас». Показ и обсуждение пройдут на встрече киноклуба «Герои нашего времени» в региональном филиале фонда поддержки участников СВО (ул. Киселева, 30/34).О героях вспомнят и студенты-участники киноклуба «Вектор», которым покажут фильм «Игла» - кинодебют Виктора Цоя. В историю и символику этой ленты их погрузят профессора СГУ им. Н.Г. Чернышевского, киноведы Софья Тихонова и Денис Артамонов, которые не первый год являются наставниками фестиваля.Третий день «Киновертикали» обещает и встречи с профессиональными кинематографистами.