Инвестиционный портфель Саратовской области вырос до 283 проектов на 1 трлн рублей
В Саратовской области по итогам первого полугодия 2025 года продолжается активная реализация инвестиционных проектов. Их портфель увеличился на 22,5% с начала года и на сегодняшний день насчитывает 283 крупных проекта с совокупным объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей.
С 1 января 2025 года в регионе стартовали 45 новых проектов на общую сумму 28,8 млрд рублей. Среди них:
Строительство автоматизированного завода по производству комбикорма.
Создание маслоэкстракционного завода.
Строительство мукомольного завода.
Реконструкция производственных зданий для выпуска алюминиевых и полиамидных профилей.
Параллельно в первом полугодии был успешно завершен 31 проект на сумму 12,7 млрд рублей. Ключевые из них:
Строительство Балаковского мясокомбината.
Создание современного производства буксовых подшипников на экспорт.
Строительство известкового цеха.
Лидерами по количеству проектов являются промышленное производство (90 проектов на 244 млрд рублей), сфера транспортировки и хранения (52 проекта на 221,2 млрд рублей), сельское хозяйство (37 проектов на 10,6 млрд рублей).
«Отдельно министерство инвестиционной политики продолжает работу с малыми проектами (до 50 млн рублей), реестр которых был создан в 2023 году. Именно они формируют экономику отдаленных районов. На сегодняшний день реестр включает 464 таких проекта на сумму 7,9 млрд рублей, почти половина из них — в сельском хозяйстве», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.
Планируется, что по итогам 2025 года количество крупных проектов в регионе достигнет 290, а малых — более 500.