Саратовский спортсмен Сергей Сафин стал двукратным победителем Кубка России по бочча

Кубок России по бочча спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел с 1 по 7 октября в Алексине Тульской области на Республиканской учебно-тренировочной базе министерства спорта Российской Федерации «Ока».Более 85 спортсменов из 23 регионов страны приняли участие в соревнованиях. Саратовскую область представлял заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио, спортсмен Ершовского филиала ДЮСАШ «РиФ» Сергей Сафин.По итогам выступлений Сергей Сафин завоевал две золотые медали в категории BC4 на личных соревнованиях и в парном зачете вместе со спортсменкой из Алтайского края Руфиной Масловой.Тренирует саратовского спортсмена заслуженный тренер России Алексей Мухортов.