8 октября 2025 СРЕДА
13:00 | 08 октября
Юным режиссерам «Киновертикали» готовят «Мастерклассную анимацию»
12:30 | 08 октября
Инвестиционный портфель Саратовской области вырос до 283 проектов на 1 трлн рублей
11:03 | 08 октября
Саратовский спортсмен Сергей Сафин стал двукратным победителем Кубка России по бочча
10:00 | 08 октября
В Саратовской области единовременную выплату получила 351 беременная студентка
09:54 | 08 октября
Общественники высказались о новой программе расселения аварийных домов
09:00 | 08 октября
В Энгельсской городской клинической больнице №1 проводится комплексное обновление материально-технической базы
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
17:00 | 07 октября
На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований
16:00 | 07 октября
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Голос истории»
15:10 | 07 октября
Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих
Саратовский спортсмен Сергей Сафин стал двукратным победителем Кубка России по бочча

Новости / Спорт
Саратовский спортсмен Сергей Сафин стал двукратным победителем Кубка России по бочча


Кубок России по бочча спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел с 1 по 7 октября в Алексине Тульской области на Республиканской учебно-тренировочной базе министерства спорта Российской Федерации «Ока».

Более 85 спортсменов из 23 регионов страны приняли участие в соревнованиях. Саратовскую область представлял заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио, спортсмен Ершовского филиала ДЮСАШ «РиФ» Сергей Сафин.

По итогам выступлений Сергей Сафин завоевал две золотые медали в категории BC4 на личных соревнованиях и в парном зачете вместе со спортсменкой из Алтайского края Руфиной Масловой.

Тренирует саратовского спортсмена заслуженный тренер России Алексей Мухортов.