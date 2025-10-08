8 октября 2025 СРЕДА
В Саратовской области единовременную выплату получила 351 беременная студентка

С начала этого года в регионе действует новая дополнительная мера поддержки беременных женщин, которая появилась благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Семья».

На единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей могут претендовать жительницы Саратовской области, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях, расположенных на территории региона.

Мера поддержки назначается независимо от материального положения женщины или получения ею других выплат.

В настоящее время данную выплату уже получила 351 женщина.

Во Всероссийский день беременных напоминаем, что обратиться за назначением выплаты можно только после наступления срока беременности 12 недель и не позднее дня рождения ребенка через МФЦ или учреждение социальной поддержки населения.

По всем возникающим вопросам об оформлении мер соцподдержки можно обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства: clck.ru/3Nk4az, а также по единому номеру телефона министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09.