В Саратовской области единовременную выплату получила 351 беременная студентка

С начала этого года в регионе действует новая дополнительная мера поддержки беременных женщин, которая появилась благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Семья».На единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей могут претендовать жительницы Саратовской области, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях, расположенных на территории региона.Мера поддержки назначается независимо от материального положения женщины или получения ею других выплат.В настоящее время данную выплату уже получила 351 женщина.Во Всероссийский день беременных напоминаем, что обратиться за назначением выплаты можно только после наступления срока беременности 12 недель и не позднее дня рождения ребенка через МФЦ или учреждение социальной поддержки населения.По всем возникающим вопросам об оформлении мер соцподдержки можно обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства: clck.ru/3Nk4az, а также по единому номеру телефона министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09.