Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами

Как отметил глава региона вопросы, связанные с обеспечением жителей необходимыми препаратами, находятся в зоне прямой ответственности главных врачей больниц и руководства министерства здравоохранения.- Вопрос льготного лекарственного обеспечения всегда находится на особом контроле. Ведь от наличия того или иного препарата зачастую зависит не просто здоровье, но и жизнь пациентов, стоящих на учёте. Тем более, что есть такие схемы лечения, которые нельзя прервать и ждать появления лекарств. Отдельные препараты должны быть на аптечных складах с запасом на несколько месяцев.К счастью, благодаря такому серьезному финансированию - выделению из областного бюджета 3 млрд 875 млн рублей, в нашем регионе получается эффективно выстроить систему обеспечения льготными лекарствами. Ведь с учетом средств, поступающих из федерального бюджета, итоговая сумма, выделенная на эти цели в 2025 году, превысила 5 млрд рублей, - прокомментировал председатель Общественного совета Министерства здравоохранения Саратовской области Андрей Крупин.Отметим, в настоящее время в Саратовской области право на бесплатные лекарства имеют 324,3 тысячи человек. Сейчас в больницах уже приступили к формированию заявок на следующий год.