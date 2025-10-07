Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих

просмотров: 94

На XI Всероссийской спартакиаде среди юношей и девушек по спорту глухих, которая проходила с 1 по 5 октября 2025 года в городе Саранске Республики Мордовия, приняли участие 300 спортсменов из 33 регионов страны. Юноши и девушки 10-17 лет соревновались в легкой атлетике и плавании.Саратовскую область на соревнованиях представляли воспитанники ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура» Индира Пастахаева, Ангелина Алмазова, Тарас Самусик, Семен Шабалин, Роман Лысенко (Саратовское отделение), Елизавета Сердюченко, Денис Астраханцев, Амелия Томусик, Сергей Тарханов (филиал ДЮСАШ «РиФ» в г. Энгельсе), Лия Макеевич и Елизавета Нарушева (филиал ДЮСАШ «РиФ» в г. Балашове).По итогам выступления рифовцы завоевали 24 медали, в числе которых 14 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые.По итогам выступления в плавании:Индира Пастахаева – 6 золотых медалей на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, в эстафетах 4х50 и 4х100 вольным стилем, 4х50 и 4х100 комплексным плаванием в составе сборной команды Саратовской области, 1 серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем, 1 бронзовую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем.Ангелина Алмазова – 4 золотых медали в эстафетах 4х50 и 4х100 вольным стилем, 4х50 и 4х100 комплексным плаванием, 2 серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. В возрастной группе 10-13 лет Ангелина стала победительницей на дистанциях 100 и 200 метров на спине и бронзовым призером на дистанции 50 метров на спине.Тарас Самусик – 2 серебряные медали на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем в возрастной группе 10-13 лет.Семен Шабалин стал бронзовым призером на дистанции 200 метров на спине в возрастной группе 10-13 лет.По итогам выступления в легкой атлетике:Елизавета Сердюченко – золотые медали в прыжках в высоту в абсолютном первенстве и в этом же виде программы в возрастной группе 10-13 лет, серебряная медаль в прыжках в длину в младшей возрастной группе.Лия Макеевич – бронзовая медаль в беге на 1500 метров.Индира Пастахаева по результатам выступлений на Всероссийской спартакиаде выполнила норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России», Роман Лысенко — спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России».В общекомандном зачете команда Саратовской области заняла III общекомандное место, уступив командам Москвы и Республики Башкортостан.Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Галина Филиппова, Тамара Голохвастова, Ольга Минахметова и Наталья Порваткина.