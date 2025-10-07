В Саратовской области определили перспективные проекты для развития промышленного туризма

просмотров: 99

3 октября в технопарке «Саратов Диджитал» состоялся второй, образовательный день Регионального практикума по развитию промышленного туризма.Присутствующих поприветствовал министр инвестиционной политики Александр Марченко. В своем выступлении он подчеркнул стратегическую важность промышленного туризма для региона.«Развитие промышленного туризма — это не просто тренд. Это направление, которое решает сразу несколько важнейших задач: от формирования современного имиджа области и привлечения инвестиций до профориентации молодежи и укрепления кадрового потенциала наших предприятий. Уверен, что работа практикума будет максимально продуктивной и поможет укрепить промышленный и туристический потенциал всей Саратовской области», — отметил Александр Марченко.Деловая программа дня была насыщенной и включала экспертные сессии, практический семинар и мозговой штурм. Модераторами выступили инициатор проекта «Промышленный туризм в РФ» Сергей Рыжов и автор-разработчик методологии развития отрасли Наталья Кисельникова.Ключевым событием стала командная работа по генерации проектов. Участники разделились на группы, сфокусированные на разных целевых аудиториях: школьники, студенты, потенциальные сотрудники и молодежь.Итогом практикума стало формирование пула перспективных региональных проектов и конкретных шагов для их реализации. Участники сошлись во мнении, что системная работа, объединяющая власти, бизнес и экспертов, является залогом успешного развития промышленного туризма в регионе.Завершился день неформальным общением и театральной постановкой по мотивам произведений Исаака Бабеля от «Театра вне стен».