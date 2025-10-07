7 октября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
18:00 | 07 октября
17:00 | 07 октября
На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований
16:00 | 07 октября
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Голос истории»
15:10 | 07 октября
Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих
14:38 | 07 октября
Поддержана идея создания Всероссийского союза защитников животных
14:30 | 07 октября
Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю
13:14 | 07 октября
Суд в очередной раз подтвердил законность строительства школы в Молодежном
12:30 | 07 октября
В Энгельсе завершил работу молодежный форум «КЕДР»
12:21 | 07 октября
Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном
В Саратовской области определили перспективные проекты для развития промышленного туризма

В Саратовской области определили перспективные проекты для развития промышленного туризма

3 октября в технопарке «Саратов Диджитал» состоялся второй, образовательный день Регионального практикума по развитию промышленного туризма.

Присутствующих поприветствовал министр инвестиционной политики Александр Марченко. В своем выступлении он подчеркнул стратегическую важность промышленного туризма для региона.

«Развитие промышленного туризма — это не просто тренд. Это направление, которое решает сразу несколько важнейших задач: от формирования современного имиджа области и привлечения инвестиций до профориентации молодежи и укрепления кадрового потенциала наших предприятий. Уверен, что работа практикума будет максимально продуктивной и поможет укрепить промышленный и туристический потенциал всей Саратовской области», — отметил Александр Марченко.

Деловая программа дня была насыщенной и включала экспертные сессии, практический семинар и мозговой штурм. Модераторами выступили инициатор проекта «Промышленный туризм в РФ» Сергей Рыжов и автор-разработчик методологии развития отрасли Наталья Кисельникова.

Ключевым событием стала командная работа по генерации проектов. Участники разделились на группы, сфокусированные на разных целевых аудиториях: школьники, студенты, потенциальные сотрудники и молодежь.

Итогом практикума стало формирование пула перспективных региональных проектов и конкретных шагов для их реализации. Участники сошлись во мнении, что системная работа, объединяющая власти, бизнес и экспертов, является залогом успешного развития промышленного туризма в регионе.

Завершился день неформальным общением и театральной постановкой по мотивам произведений Исаака Бабеля от «Театра вне стен».