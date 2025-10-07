7 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
17:00 | 07 октября
На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований
16:00 | 07 октября
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Голос истории»
15:10 | 07 октября
Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих
14:38 | 07 октября
Поддержана идея создания Всероссийского союза защитников животных
14:30 | 07 октября
Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю
13:14 | 07 октября
Суд в очередной раз подтвердил законность строительства школы в Молодежном
12:30 | 07 октября
В Энгельсе завершил работу молодежный форум «КЕДР»
12:21 | 07 октября
Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Прибыль участников проекта «Производительность труда» выросла на 24 млрд рублей

Новости
Прибыль участников проекта «Производительность труда» выросла на 24 млрд рублей

Благодаря национальному проекту «Производительность труда» значительное число саратовских компаний повысили производственные показатели. Это привело к позитивным изменениям в экономике региона - индекс производительности труда за 5 лет составил 110,2%, в обрабатывающих производствах - 113%, в сельском хозяйстве - 114%.

Об этом рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов на постоянно действующем совещании в Правительстве Саратовской области.

«Всего в проекте приняли участие 100 предприятий, общий штат которых насчитывает свыше 26 тысяч сотрудников. Их прибыль возросла более чем на 24 млрд рублей, что превышает первоначальные инвестиции в проект в десятки раз», - подчеркнул министр.

Положительный экономический эффект виден не только в масштабах региона, но и на уровне предприятий-участников. Так, средняя зарплата на них выше средней по региону на 14%, а доля компаний, добившихся пятилетнего прироста производительности труда минимум на 5% ежегодно, составила 77%, что превысило плановый показатель.

За период реализации проекта «Производительность труда» с 2019 по 2024 годы, предприятиями-участниками получен прирост валовой добавленной стоимости в размере 71,6 млрд рублей, а производительности труда — 32,5%. В результате доля валовой добавленной стоимости компаний в валовом региональном продукте области достигла 9%, увеличившись более чем в 2,1 раза и составив 138,5 млрд рублей.

С этого года национальный проект «Производительность труда» переформатирован и по поручению Президента к 2030 году планируется привлечь к программам повышения производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий реального сектора, а также всю социальную сферу.

Таким образом, до конца 2030 года мероприятиями по повышению производительности труда будут охвачены в 100% объеме учреждения здравоохранения, социальной сферы, культуры, образования и спорта региона.

«Основная задача текущего проекта для региона - обеспечить прирост производительности труда более 20% к 2030 году. К участвующим в проекте 100 предприятиям добавится 45 новых», - отметил Андрей Разборов.

С 2025 года федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее - на платформе производительность.рф.