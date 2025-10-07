Прибыль участников проекта «Производительность труда» выросла на 24 млрд рублей

просмотров: 101

Благодаря национальному проекту «Производительность труда» значительное число саратовских компаний повысили производственные показатели. Это привело к позитивным изменениям в экономике региона - индекс производительности труда за 5 лет составил 110,2%, в обрабатывающих производствах - 113%, в сельском хозяйстве - 114%.Об этом рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов на постоянно действующем совещании в Правительстве Саратовской области.«Всего в проекте приняли участие 100 предприятий, общий штат которых насчитывает свыше 26 тысяч сотрудников. Их прибыль возросла более чем на 24 млрд рублей, что превышает первоначальные инвестиции в проект в десятки раз», - подчеркнул министр.Положительный экономический эффект виден не только в масштабах региона, но и на уровне предприятий-участников. Так, средняя зарплата на них выше средней по региону на 14%, а доля компаний, добившихся пятилетнего прироста производительности труда минимум на 5% ежегодно, составила 77%, что превысило плановый показатель.За период реализации проекта «Производительность труда» с 2019 по 2024 годы, предприятиями-участниками получен прирост валовой добавленной стоимости в размере 71,6 млрд рублей, а производительности труда — 32,5%. В результате доля валовой добавленной стоимости компаний в валовом региональном продукте области достигла 9%, увеличившись более чем в 2,1 раза и составив 138,5 млрд рублей.С этого года национальный проект «Производительность труда» переформатирован и по поручению Президента к 2030 году планируется привлечь к программам повышения производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий реального сектора, а также всю социальную сферу.Таким образом, до конца 2030 года мероприятиями по повышению производительности труда будут охвачены в 100% объеме учреждения здравоохранения, социальной сферы, культуры, образования и спорта региона.«Основная задача текущего проекта для региона - обеспечить прирост производительности труда более 20% к 2030 году. К участвующим в проекте 100 предприятиям добавится 45 новых», - отметил Андрей Разборов.С 2025 года федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее - на платформе производительность.рф.