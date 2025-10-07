7 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
17:00 | 07 октября
На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований
16:00 | 07 октября
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Голос истории»
15:10 | 07 октября
Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих
14:38 | 07 октября
Поддержана идея создания Всероссийского союза защитников животных
14:30 | 07 октября
Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю
13:14 | 07 октября
Суд в очередной раз подтвердил законность строительства школы в Молодежном
12:30 | 07 октября
В Энгельсе завершил работу молодежный форум «КЕДР»
12:21 | 07 октября
Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю

Новости
Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю


За прошедшую неделю выявлены три факта нарушения законодательства об охоте в Турковском, Татищевском и Перелюбском районе.

В ходе рейдов, проводимых сотрудниками комитета совместно с представителями полиции и Росгвардии, выявлено два случая охоты без документов и один случай транспортировки продукции охоты (бобра в Перелюбском районе) без соответствующих документов.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напоминает охотникам, что добыча (в том числе копытных животных) осуществляется только при наличии разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В соответствии с требованиями закона об охоте в случае, если транспортировка продукции охоты осуществляется без отметки о добыче в разрешении (или отрывном корешке разрешения), добыча считается незаконной и нарушитель обязан оплатить ущерб причинённый животному миру.

В данном случае сумма возмещаемого ущерба составляет 30 тыс. руб.