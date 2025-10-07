Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю

просмотров: 87

За прошедшую неделю выявлены три факта нарушения законодательства об охоте в Турковском, Татищевском и Перелюбском районе.В ходе рейдов, проводимых сотрудниками комитета совместно с представителями полиции и Росгвардии, выявлено два случая охоты без документов и один случай транспортировки продукции охоты (бобра в Перелюбском районе) без соответствующих документов.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напоминает охотникам, что добыча (в том числе копытных животных) осуществляется только при наличии разрешений на добычу охотничьих ресурсов.В соответствии с требованиями закона об охоте в случае, если транспортировка продукции охоты осуществляется без отметки о добыче в разрешении (или отрывном корешке разрешения), добыча считается незаконной и нарушитель обязан оплатить ущерб причинённый животному миру.В данном случае сумма возмещаемого ущерба составляет 30 тыс. руб.