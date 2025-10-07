7 октября 2025 ВТОРНИК
Студенты Саратовской области представили проекты на Всероссийском конкурсе «Твой Ход»

Студенты Саратовской области представили проекты на Всероссийском конкурсе «Твой Ход»


18 проектов, разработанных студентами саратовских вузов, вошли в число тысячи лучших работ конкурса «Твой Ход». Участники трека «Делаю» прошли этап очных защит.

Участие в конкурсе «Твой Ход» предоставляет студентам возможность для профессионального развития и реализации своих идей. По итогам очных защит будет определено 200 лучших проектов, авторы 100 из которых получат грантовую поддержку в размере 1 миллиона рублей.

В очном этапе конкурса приняли участие 18 студентов из 5 высших учебных заведений Саратовской области. Программа мероприятия включала не только защиту проектов, но и образовательный блок, направленный на развитие профессиональных навыков участников.

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.