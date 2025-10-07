В Энгельсе завершил работу молодежный форум «КЕДР»

просмотров: 103

В Энгельсе завершил свою работу молодежный форум «КЕДР», ориентированный на молодых людей, заинтересованных в развитии региона и реализации собственных инициатив.В рамках двухдневной программы форума были организованы встречи с экспертами, мастер-классы и лекции, направленные на расширение знаний и обмен опытом между участниками. Одним из мероприятий стала презентация проектов молодежных арт-объектов.В качестве спикеров на форуме выступили директор департамента проектов и событий Ассоциации Добро.рф Елена Черненко, представившая «Путь к команде мечты на любом проекте», и руководитель проектов Фонда Тимченко Александра Первова, осветившая вопросы социального проектирования.Форум прошел в рамках программы комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых», являющейся частью национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.