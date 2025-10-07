7 октября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
18:00 | 07 октября
17:00 | 07 октября
На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований
16:00 | 07 октября
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Голос истории»
15:10 | 07 октября
Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих
14:38 | 07 октября
Поддержана идея создания Всероссийского союза защитников животных
14:30 | 07 октября
Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю
13:14 | 07 октября
Суд в очередной раз подтвердил законность строительства школы в Молодежном
12:30 | 07 октября
В Энгельсе завершил работу молодежный форум «КЕДР»
12:21 | 07 октября
Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном
Деловое сообщество региона проинформируют о новом инструменте поддержки ответственных компаний

16 октября 2025 года пройдет деловая сессия «Стандарт общественного капитала как инструмент устойчивого развития бизнеса».

Цель сессии – информирование делового сообщества региона о новом инструменте поддержки ответственных компаний – Стандарте общественного капитала.

«Стандарт общественного капитала бизнеса – это национальная система оценки и поддержки вклада компаний в долгосрочное общественное благосостояние, социально-экономическое развитие и реализацию национальных целей. Саратовская область входит в число 15 пилотных регионов, активно участвующих в его реализации»,
– рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

К участию в мероприятии приглашаются представители институтов поддержки бизнеса, а также представители крупных компаний и компаний малого и среднего бизнеса Саратовской области.

Спикером деловой сессии выступит генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова. В своем выступлении она подробно раскроет концепцию Стандарта, представит перечень показателей для предприятий разного масштаба и формата, а также разъяснит порядок расчета индекса общественного капитала компании и процедуру прохождения оценки.

Для участия в деловой сессии представителям бизнеса необходимо пройти регистрацию, заполнив короткую форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/68df75a7eb61465abd26c052