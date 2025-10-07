Деловое сообщество региона проинформируют о новом инструменте поддержки ответственных компаний
16 октября 2025 года пройдет деловая сессия «Стандарт общественного капитала как инструмент устойчивого развития бизнеса».
Цель сессии – информирование делового сообщества региона о новом инструменте поддержки ответственных компаний – Стандарте общественного капитала.
«Стандарт общественного капитала бизнеса – это национальная система оценки и поддержки вклада компаний в долгосрочное общественное благосостояние, социально-экономическое развитие и реализацию национальных целей. Саратовская область входит в число 15 пилотных регионов, активно участвующих в его реализации»,
– рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.
К участию в мероприятии приглашаются представители институтов поддержки бизнеса, а также представители крупных компаний и компаний малого и среднего бизнеса Саратовской области.
Спикером деловой сессии выступит генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова. В своем выступлении она подробно раскроет концепцию Стандарта, представит перечень показателей для предприятий разного масштаба и формата, а также разъяснит порядок расчета индекса общественного капитала компании и процедуру прохождения оценки.
Для участия в деловой сессии представителям бизнеса необходимо пройти регистрацию, заполнив короткую форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/68df75a7eb61465abd26c052