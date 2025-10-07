Получено разрешение на строительство школы в Молодежном

просмотров: 61

Этого решения ждали тысячи жителей района, которые испытывали трудности в обучении своих детей в две смены без возможности организации их досуга в свободное от учебы время.Ранее жители Молодежного собрали несколько десятков тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы. При ее возведении будет построен современный спортивный центр с бассейном и спортивными площадками, стадион. В исторической части сквера продолжится его реконструкция с установкой автополива, высадкой новых деревьев и кустарников, установкой современных малых архитектурных форм и объектов благоустройства.Учитывая нахождение здесь Детского центра творчества, сквер Территория детства будет в полной мере отвечать современному обоазовательно-сплртивному кластеру, о котором многие жители микрорайона могли только мечтать.Стоит отметить, до настоящего времени здесь велись подготовительные работы, разрешение на производство которых не требовалось.Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.Как мы уже неоднократно писали, местные жители с нетерпением ждут скорейшего начала строительства новой школы.