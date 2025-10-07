7 октября 2025 ВТОРНИК
10:30 | 07 октября
Саратовская консерватория стала одним из лидеров проекта «Пушкинская карта»
09:50 | 07 октября
Студенты Саратовской области представили проекты на Всероссийском конкурсе «Твой Ход»
09:45 | 07 октября
Получено разрешение на строительство школы в Молодежном
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Получено разрешение на строительство школы в Молодежном

На основании результатов государственной экспертизы 6 октября 2025 года уполномоченным органом выдано разрешение на строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Молодежный Ленинского района г. Саратова, - сообщает минстрой области.



Этого решения ждали тысячи жителей района, которые испытывали трудности в обучении своих детей в две смены без возможности организации их досуга в свободное от учебы время.

Ранее жители Молодежного собрали несколько десятков тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы. При ее возведении будет построен современный спортивный центр с бассейном и спортивными площадками, стадион. В исторической части сквера продолжится его реконструкция с установкой автополива, высадкой новых деревьев и кустарников, установкой современных малых архитектурных форм и объектов  благоустройства.

Учитывая нахождение здесь Детского центра творчества, сквер Территория детства будет в полной мере отвечать современному обоазовательно-сплртивному кластеру, о котором многие жители микрорайона могли только мечтать.

Стоит отметить, до настоящего времени здесь велись подготовительные  работы, разрешение на производство которых не требовалось.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.

Как мы уже неоднократно писали, местные жители с нетерпением ждут скорейшего начала строительства новой школы.