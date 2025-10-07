Получено разрешение на строительство школы в Молодежном
На основании результатов государственной экспертизы 6 октября 2025 года уполномоченным органом выдано разрешение на строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Молодежный Ленинского района г. Саратова, - сообщает минстрой области.
Этого решения ждали тысячи жителей района, которые испытывали трудности в обучении своих детей в две смены без возможности организации их досуга в свободное от учебы время.
Ранее жители Молодежного собрали несколько десятков тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы. При ее возведении будет построен современный спортивный центр с бассейном и спортивными площадками, стадион. В исторической части сквера продолжится его реконструкция с установкой автополива, высадкой новых деревьев и кустарников, установкой современных малых архитектурных форм и объектов благоустройства.
Учитывая нахождение здесь Детского центра творчества, сквер Территория детства будет в полной мере отвечать современному обоазовательно-сплртивному кластеру, о котором многие жители микрорайона могли только мечтать.
Стоит отметить, до настоящего времени здесь велись подготовительные работы, разрешение на производство которых не требовалось.
Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.
Как мы уже неоднократно писали, местные жители с нетерпением ждут скорейшего начала строительства новой школы.
Этого решения ждали тысячи жителей района, которые испытывали трудности в обучении своих детей в две смены без возможности организации их досуга в свободное от учебы время.
Ранее жители Молодежного собрали несколько десятков тысяч подписей в пользу строительства новой современной школы. При ее возведении будет построен современный спортивный центр с бассейном и спортивными площадками, стадион. В исторической части сквера продолжится его реконструкция с установкой автополива, высадкой новых деревьев и кустарников, установкой современных малых архитектурных форм и объектов благоустройства.
Учитывая нахождение здесь Детского центра творчества, сквер Территория детства будет в полной мере отвечать современному обоазовательно-сплртивному кластеру, о котором многие жители микрорайона могли только мечтать.
Стоит отметить, до настоящего времени здесь велись подготовительные работы, разрешение на производство которых не требовалось.
Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.
Как мы уже неоднократно писали, местные жители с нетерпением ждут скорейшего начала строительства новой школы.