7 октября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
14:30 | 06 октября
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России
14:10 | 06 октября
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»
13:40 | 06 октября
Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта

На месте бывшего аэропорта в Саратове начнётся строительство масштабного жилого района. Здесь появятся не только современные дома, но и вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, спортивные и общественные пространства. Даже взлётно-посадочная полоса, некогда использовавшаяся по своему прямому назначению, обретёт новую жизнь — её превратят в просторную пешеходную зону для прогулок и отдыха жителей.



По оценкам, новый район сможет принять около 28 тысяч человек. Проект называют показателем нового подхода к развитию городских территорий. Главная идея — не просто возводить дома, а создавать полноценную среду для жизни.

Об этом говорил и губернатор региона Роман Бусаргин во время прямой линии. Он подчеркнул:

«Мы ушли от практики застройки кварталами без социальной инфраструктуры. Это переломный момент. Нельзя обещать людям школы и детские сады только на картинках, а потом оставлять их с нерешёнными проблемами. Уже весной следующего года мы начнём застройку территории старого аэропорта».

По словам экспертов, проект может стать примером комплексного развития территорий и одним из самых масштабных градостроительных преобразований в регионе за последние годы.