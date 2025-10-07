Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
На месте бывшего аэропорта в Саратове начнётся строительство масштабного жилого района. Здесь появятся не только современные дома, но и вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, спортивные и общественные пространства. Даже взлётно-посадочная полоса, некогда использовавшаяся по своему прямому назначению, обретёт новую жизнь — её превратят в просторную пешеходную зону для прогулок и отдыха жителей.
По оценкам, новый район сможет принять около 28 тысяч человек. Проект называют показателем нового подхода к развитию городских территорий. Главная идея — не просто возводить дома, а создавать полноценную среду для жизни.
Об этом говорил и губернатор региона Роман Бусаргин во время прямой линии. Он подчеркнул:
«Мы ушли от практики застройки кварталами без социальной инфраструктуры. Это переломный момент. Нельзя обещать людям школы и детские сады только на картинках, а потом оставлять их с нерешёнными проблемами. Уже весной следующего года мы начнём застройку территории старого аэропорта».
По словам экспертов, проект может стать примером комплексного развития территорий и одним из самых масштабных градостроительных преобразований в регионе за последние годы.
