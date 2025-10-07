Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта

просмотров: 117

По оценкам, новый район сможет принять около 28 тысяч человек. Проект называют показателем нового подхода к развитию городских территорий. Главная идея — не просто возводить дома, а создавать полноценную среду для жизни.Об этом говорил и губернатор региона Роман Бусаргин во время прямой линии. Он подчеркнул:«Мы ушли от практики застройки кварталами без социальной инфраструктуры. Это переломный момент. Нельзя обещать людям школы и детские сады только на картинках, а потом оставлять их с нерешёнными проблемами. Уже весной следующего года мы начнём застройку территории старого аэропорта».По словам экспертов, проект может стать примером комплексного развития территорий и одним из самых масштабных градостроительных преобразований в регионе за последние годы.