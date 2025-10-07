Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог

просмотров: 128

Предстоящий ремонт станет первым этапом проекта, рассчитанного на 3 года. В список вошли востребованные магистрали, а также дороги, разгружающие основные улицы и соединяющие районы города. Такие средства на огромные масштабы работ выделяются Саратову впервые.Председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Антон Головченко отметил важность бюджетных вложений в дорожный ремонт:- Очень правильно, что большие средства вкладывают именно в дороги. Ведь это не только про удобство — это про безопасность. Ямы и плохое покрытие провоцируют аварии, мешают транспорту, создают опасные ситуации для пешеходов. Все давно ждали, что начнётся серьёзная работа в этом направлении. И теперь, когда на строительство и ремонт будут идти средства из разных источников, есть шанс реально изменить ситуацию. Хорошие дороги — это меньше аварий, комфорт и уверенность в завтрашнем дне для всех жителей города.