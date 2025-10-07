7 октября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
14:30 | 06 октября
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России
14:10 | 06 октября
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»
13:40 | 06 октября
Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог

В Саратове в 2026 году дополнительно будет отремонтировано 30 километров дорог. На эти цели предусмотрен еще 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Депутаты Саратовской областной Думы поддержали проект главы региона о выделении на эти цели денежных средств.

Предстоящий ремонт станет первым этапом проекта, рассчитанного на 3 года. В список вошли востребованные магистрали, а также дороги, разгружающие основные улицы и соединяющие районы города. Такие средства на огромные масштабы работ выделяются Саратову впервые.

Председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Антон Головченко отметил важность бюджетных вложений в дорожный ремонт:

- Очень правильно, что большие средства вкладывают именно в дороги. Ведь это не только про удобство — это про безопасность. Ямы и плохое покрытие провоцируют аварии, мешают транспорту, создают опасные ситуации для пешеходов. Все давно ждали, что начнётся серьёзная работа в этом направлении. И теперь, когда на строительство и ремонт будут идти средства из разных источников, есть шанс реально изменить ситуацию. Хорошие дороги — это меньше аварий, комфорт и уверенность в завтрашнем дне для всех жителей города.