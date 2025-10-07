7 октября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
14:30 | 06 октября
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России
14:10 | 06 октября
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»
13:40 | 06 октября
Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с новым управляющим отделением Социального фонда России по Саратовской области Светланой Лукашевой. Они обсудили совместное сотрудничество по государственным мерам социальной поддержки граждан.

Среди востребованных у жителей региона мер поддержки - материнский семейный капитал, пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и др. В текущем году выплата единого пособия осуществляется на 165 тысяч детей региона.

Региональное отделение СФР предоставляет 42 услуги населению, большая часть из которых назначается автоматически в беззаявительном порядке. Одним из основных направлений ведомства является начисление пенсионных выплат и социальных пособий.

Еще одно из направлений деятельности – поддержка участников специальной военной операции и их близких. Через клиентские службы военнослужащие могут оформить различные выплаты, воспользоваться льготами, подать документы на санаторно-курортное лечение и многое другое. Глава региона подчеркнул, что для участников СВО крайне важно сделать процедуру получения мер поддержки оперативной и максимально простой.

Руководитель ведомства рассказала о работе на территории области Центров общения старшего поколения Социального фонда России. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. На их базе любой желающий может воспользоваться электронными сервисами, принять участие в мастер-классах и лекциях; специалисты обучают пенсионеров компьютерной грамотности, проводят различные мероприятия. Сейчас в регионе открыто 12 таких центров.

«Социальный фонд России – это одна из важнейших структур по поддержке населения. Ежедневно его работа касается сотен тысяч жителей нашего региона - будь то назначение пенсий, выплат на детей или поддержка семей наших военнослужащих. Для нас принципиально важно, чтобы каждый человек мог получить помощь максимально просто и оперативно. Важно продолжить развивать это сотрудничество, расширять беззаявительный порядок и повышать качество услуг», - подчеркнул глава региона.