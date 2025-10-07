В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона

просмотров: 122

Среди востребованных у жителей региона мер поддержки - материнский семейный капитал, пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и др. В текущем году выплата единого пособия осуществляется на 165 тысяч детей региона.Региональное отделение СФР предоставляет 42 услуги населению, большая часть из которых назначается автоматически в беззаявительном порядке. Одним из основных направлений ведомства является начисление пенсионных выплат и социальных пособий.Еще одно из направлений деятельности – поддержка участников специальной военной операции и их близких. Через клиентские службы военнослужащие могут оформить различные выплаты, воспользоваться льготами, подать документы на санаторно-курортное лечение и многое другое. Глава региона подчеркнул, что для участников СВО крайне важно сделать процедуру получения мер поддержки оперативной и максимально простой.Руководитель ведомства рассказала о работе на территории области Центров общения старшего поколения Социального фонда России. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. На их базе любой желающий может воспользоваться электронными сервисами, принять участие в мастер-классах и лекциях; специалисты обучают пенсионеров компьютерной грамотности, проводят различные мероприятия. Сейчас в регионе открыто 12 таких центров.«Социальный фонд России – это одна из важнейших структур по поддержке населения. Ежедневно его работа касается сотен тысяч жителей нашего региона - будь то назначение пенсий, выплат на детей или поддержка семей наших военнослужащих. Для нас принципиально важно, чтобы каждый человек мог получить помощь максимально просто и оперативно. Важно продолжить развивать это сотрудничество, расширять беззаявительный порядок и повышать качество услуг», - подчеркнул глава региона.