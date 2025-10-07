7 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
14:30 | 06 октября
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России
14:10 | 06 октября
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»
13:40 | 06 октября
Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове

В Областном центре экологии, краеведения и туризма состоялись V областные Худяковские краеведческие чтения. Мероприятие было приурочено к 65-летию выхода в эфир первой передачи «Не за тридевять земель», которую создавал и вел известный саратовский краевед Дмитрий Худяков. В чтениях приняли участие более 50 юных исследователей из различных районов Саратовской области, прошедших предварительный заочный отбор.

В состав жюри вошли представители научного и музейного сообщества, а также регионального центра допризывной подготовки молодежи. Победители были определены в трех основных номинациях: «Проект туристского и экскурсионного маршрута по Саратовскому краю», «Исследовательская работа, посвященная увековечению наследия краеведов Саратовской области» и «Не за тридевять земель: новая серия передачи». Лауреатами стали учащиеся из Татищевского, Энгельсского, Лысогорского районов, Ленинского района Саратова и воспитанники Областного центра экологии.

Все участники чтений получили в подарок книги о Саратовском крае. Полные итоги мероприятия и работы победителей размещены на официальном сайте Областного центра экологии, краеведения и туризма.