Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове

В Областном центре экологии, краеведения и туризма состоялись V областные Худяковские краеведческие чтения. Мероприятие было приурочено к 65-летию выхода в эфир первой передачи «Не за тридевять земель», которую создавал и вел известный саратовский краевед Дмитрий Худяков. В чтениях приняли участие более 50 юных исследователей из различных районов Саратовской области, прошедших предварительный заочный отбор.В состав жюри вошли представители научного и музейного сообщества, а также регионального центра допризывной подготовки молодежи. Победители были определены в трех основных номинациях: «Проект туристского и экскурсионного маршрута по Саратовскому краю», «Исследовательская работа, посвященная увековечению наследия краеведов Саратовской области» и «Не за тридевять земель: новая серия передачи». Лауреатами стали учащиеся из Татищевского, Энгельсского, Лысогорского районов, Ленинского района Саратова и воспитанники Областного центра экологии.Все участники чтений получили в подарок книги о Саратовском крае. Полные итоги мероприятия и работы победителей размещены на официальном сайте Областного центра экологии, краеведения и туризма.