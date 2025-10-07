7 октября 2025 ВТОРНИК
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
14:30 | 06 октября
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России
14:10 | 06 октября
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»
13:40 | 06 октября
Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»

5 октября в регионе, как и по всей стране, прошел «Спортивный диктант», организованный при поддержке Олимпийского комитета России и министерства спорта России.

Диктант состоял из 25 вопросов с вариантами ответов. Вопросы были на самые разные темы: от древних Олимпийских игр до современных рекордов, а также об истории спорта Саратовской области.

«Спорт-это жизнь. Это то, что нас действительно объединяет. Сегодня мы на 800 площадках по всей стране собрались, чтобы вспомнить наши спортивные победы и вдохновиться на новые свершения. Желаю всем удачи»,- обратился к участникам Диктанта президент Олимпийского комитета, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Отвечали на вопросы прославленные спортсмены региона, воспитанники спортивных школ области, спортсмены профессиональных клубов, студенты, преподаватели и все желающие стать ближе к спорту и его истории.