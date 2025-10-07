Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»

просмотров: 121

5 октября в регионе, как и по всей стране, прошел «Спортивный диктант», организованный при поддержке Олимпийского комитета России и министерства спорта России.Диктант состоял из 25 вопросов с вариантами ответов. Вопросы были на самые разные темы: от древних Олимпийских игр до современных рекордов, а также об истории спорта Саратовской области.«Спорт-это жизнь. Это то, что нас действительно объединяет. Сегодня мы на 800 площадках по всей стране собрались, чтобы вспомнить наши спортивные победы и вдохновиться на новые свершения. Желаю всем удачи»,- обратился к участникам Диктанта президент Олимпийского комитета, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.Отвечали на вопросы прославленные спортсмены региона, воспитанники спортивных школ области, спортсмены профессиональных клубов, студенты, преподаватели и все желающие стать ближе к спорту и его истории.