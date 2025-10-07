7 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
14:30 | 06 октября
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России
14:10 | 06 октября
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»
13:40 | 06 октября
Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России

Новости
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России


С 07 по 09 октября 2025 года в регионе пройдет военно-патриотическая акция «Дни образовательных организаций ФСБ России в Саратовской области».

Акция направлена на привлечение жителей региона, в основном из числа старшеклассников, к поступлению в образовательные учреждения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Мероприятия организовываются учебными заведениями ФСБ России совместно с Правительством области и администрациями районов. Саратовскую область посетят представители Голицинского пограничного института, а также Академии ФСБ России.

В рамках мероприятий будут продемонстрированы видеофильмы и фотопрезентации об образовательных организациях ФСБ России и органах безопасности, выставочно-стендовые экспозиции, включающие образцы оружия, экипировки и специальных технических средств пограничных органов, служебную собаку с вожатым, страйкбольный тир, место сборки и разборки автомата Калашникова, показательные выступления групп силового жонглирования, строевых приёмов с оружием и приёмов рукопашного боя, организована раздача информационных буклетов о вузах и печатных изданий (газеты, брошюры и книги).

Перед приглашенным выступят представители образовательных учреждений, которые дадут всю необходимую информацию будущим абитуриентам и ответят на вопросы.

Предусмотрен концертный блок патриотической направленности.
Акция пройдет не только в областном центре, но и в районах Саратовской области.

7 октября 2025 года
г. Энгельс, ДК «Дружба» (ул. Ломоносова, 21А), с 13.00 до 14.50;
г. Балашов, МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района», с 11.00 до 12.30;
г. Калининск, МБУК «Калининский районный дворец культуры», с 11.00 до 12.30.

8 октября 2025 года
г. Балаково, МАУК «Дворец культуры», с 13.00 до 14.50;
г. Ртищево, МУК «Городской культурный центр», с 11.00 до 12.30;
г. Новоузенск, МБУК «Дом культуры», с 11.00 до 12.30.

9 октября 2025 года
г. Саратов, ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва (площадь им. Киселёва Ю.П., д.1), с 13.00 до 14.50;
г. Вольск, ДК «Восход», с 11.00 до 12.30;
г. Ершов, МБУК «Районный дом культуры», с 11.00 до 12.30.