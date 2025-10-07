В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России

просмотров: 135

С 07 по 09 октября 2025 года в регионе пройдет военно-патриотическая акция «Дни образовательных организаций ФСБ России в Саратовской области».Акция направлена на привлечение жителей региона, в основном из числа старшеклассников, к поступлению в образовательные учреждения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.Мероприятия организовываются учебными заведениями ФСБ России совместно с Правительством области и администрациями районов. Саратовскую область посетят представители Голицинского пограничного института, а также Академии ФСБ России.В рамках мероприятий будут продемонстрированы видеофильмы и фотопрезентации об образовательных организациях ФСБ России и органах безопасности, выставочно-стендовые экспозиции, включающие образцы оружия, экипировки и специальных технических средств пограничных органов, служебную собаку с вожатым, страйкбольный тир, место сборки и разборки автомата Калашникова, показательные выступления групп силового жонглирования, строевых приёмов с оружием и приёмов рукопашного боя, организована раздача информационных буклетов о вузах и печатных изданий (газеты, брошюры и книги).Перед приглашенным выступят представители образовательных учреждений, которые дадут всю необходимую информацию будущим абитуриентам и ответят на вопросы.Предусмотрен концертный блок патриотической направленности.Акция пройдет не только в областном центре, но и в районах Саратовской области.7 октября 2025 годаг. Энгельс, ДК «Дружба» (ул. Ломоносова, 21А), с 13.00 до 14.50;г. Балашов, МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района», с 11.00 до 12.30;г. Калининск, МБУК «Калининский районный дворец культуры», с 11.00 до 12.30.8 октября 2025 годаг. Балаково, МАУК «Дворец культуры», с 13.00 до 14.50;г. Ртищево, МУК «Городской культурный центр», с 11.00 до 12.30;г. Новоузенск, МБУК «Дом культуры», с 11.00 до 12.30.9 октября 2025 годаг. Саратов, ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва (площадь им. Киселёва Ю.П., д.1), с 13.00 до 14.50;г. Вольск, ДК «Восход», с 11.00 до 12.30;г. Ершов, МБУК «Районный дом культуры», с 11.00 до 12.30.