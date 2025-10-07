7 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 06 октября
В этом году выплатят единое пособие для 165 тысяч детей региона
17:00 | 06 октября
Более 50 юных краеведов приняли участие в Худяковских чтениях в Саратове
16:15 | 06 октября
Микрорайон образцовой застройки появится на месте бывшего аэропорта
16:00 | 06 октября
Саратовская область присоединилась к «Спортивному диктанту»
15:38 | 06 октября
Жители Саратова активно выступают за реализацию проекта по возведению новой школы
15:34 | 06 октября
Саратовская мэрия представила концепцию развития Городского парка
14:36 | 06 октября
Общественник отметил важность инвестиций в ремонт саратовских дорог
14:30 | 06 октября
В Саратовской области пройдет акция по набору в образовательные организации ФСБ России
14:10 | 06 октября
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»
13:40 | 06 октября
Открой для себя МГУ: стартовал проект «Прогулки по Университету»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»

Новости
С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»


В селе Толстовка Краснопартизанского района прошел спортивный праздник «Веселые старты».

Жителям села было презентовано оборудование пункта проката «Активное долголетие» комплексного центра социального обслуживания населения Краснопартизанского района. Именно эти спортивные снаряды использовались для соревнований.

На старт вышли команды «Веселушки» и «Хохотушки». Не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое условие участия – быть приверженцем здорового образа жизни.

Напомним, социальная технология пункт проката физкультурного оборудования работает в центре социального обслуживания населения Краснопартизанского района в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».