С оборудованием пункта проката краснопартизанского центра соцобслуживания познакомились участники «Веселых стартов»

В селе Толстовка Краснопартизанского района прошел спортивный праздник «Веселые старты».Жителям села было презентовано оборудование пункта проката «Активное долголетие» комплексного центра социального обслуживания населения Краснопартизанского района. Именно эти спортивные снаряды использовались для соревнований.На старт вышли команды «Веселушки» и «Хохотушки». Не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое условие участия – быть приверженцем здорового образа жизни.Напомним, социальная технология пункт проката физкультурного оборудования работает в центре социального обслуживания населения Краснопартизанского района в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».