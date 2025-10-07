Шахматный турнир провели «серебряные» волонтеры центра соцобслуживания Краснокутского района

просмотров: 114

«Все участники периодически проводят свободное время за шахматной доской, так что навык игры у всех хороший. Во время турнира за небольшой период времени они сумели проявить свои способности логически мыслить, просчитывать свои ходы и предугадывать действия соперника», - прокомментировали в центре социального обслуживания.Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».