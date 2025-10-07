В Саратовской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей» для тех, кто вдохновляет

просмотров: 156

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» приглашает жителей Саратовской области принять участие во втором сезоне одноименной Премии. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 16 октября 2025 года.Премия «Россия – страна возможностей» присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других. К участию приглашаются жители Саратовской области, достигшие 18-летнего возраста. Во втором сезоне введена новая масштабная номинация, где за победу смогут побороться регионы, формирующие среду для роста талантов, поддержки инноваций и раскрытия потенциала своих жителей.От Саратовской области в первом сезоне Премии приняли участие 358 жителей региона, один из которых вошел в число победителей.В 2025 году Саратовская область может стать участником новой спецноминации Премии «Регион возможностей». Обладателями Премии станут субъекты, системно и качественно создающие условия для развития граждан и их инициатив. Также будет учитываться количество участников из региона и уровень вовлеченности в проекты президентской платформы.Премия уникальна тем, что оценивает не только достижения, но и историю развития участника и его проекта, а также отклик сообщества, которое участнику удалось объединить вокруг себя и своей идеи.В этом году Премия будет присуждаться в 10 номинациях.Экспертный совет из более 200 специалистов изучает, как участник вдохновляет, поддерживает, укрепляет традиционные ценности и формирует вокруг себя среду роста.Участие в Премии – это путь роста. Он включает несколько этапов, на каждом из которых участник получает поддержку, развитие и признание. Подача заявки, технический отбор, экспертная и общественная оценка, народное голосование, финальная оценка и подведение итогов, а также Церемония награждения, которая запланирована на ноябрь 2025 года. В каждой из 10 номинаций будет объявлен один победитель и финалисты. Оценка складывается из суммы баллов от экспертов и результатов народного голосования. На церемонии награждения для финалистов и победителей все только начинается. Они становятся частью сообщества единомышленников из разных регионов и сфер, которые поддерживают идеи и начинания друг друга.Приём заявок открыт до 16 октября 2025 года на официальном сайте проекта.