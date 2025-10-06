6 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:00 | 06 октября
В Саратовской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей» для тех, кто вдохновляет
11:30 | 06 октября
90-летний «серебряный волонтер» из Саратова оказывает помощь участникам СВО
11:00 | 06 октября
Палитру красок для осеннего пейзажа собрали пенсионеры центра социального обслуживания Пугачевского района
10:00 | 06 октября
Поддержим талант: Мария Балашова едет на фестиваль «Добрая волна»»
09:30 | 06 октября
На «Учебной кухне» центра соцобслуживания Питерского района сушили яблоки на зиму
09:09 | 06 октября
В Новоузенске впервые прошёл межрайонный казачий фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»
13:30 | 05 октября
В Александрово-Гайском районе расширяется практика социального партнёрства в интересах населения
12:31 | 05 октября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
18:00 | 03 октября
Небольшие амбулатории оснащаются современным тяжелым оборудованием
18:00 | 03 октября
Саратовцы попросили Александра Бастрыкина дать правовую оценку деятельности организаторов протеста против школы в Молодежном
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

90-летний «серебряный волонтер» из Саратова оказывает помощь участникам СВО

Новости
90-летний «серебряный волонтер» из Саратова оказывает помощь участникам СВО


Мария Куприяновна Шпак возглавляет группу мастериц «Пчелки» по плетению маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО.

«Несмотря на преклонный возраст Мария Куприяновна очень ответственно подходит к своему делу, она каждый день к восьми утра приходит на плетение маскировочных сетей», – рассказали специалисты комплексного центра социального обслуживания населения г. Саратова.

По словам «серебряного» волонтера, помощь участникам боевых действий она считает смыслом жизни, а мысль о том, что делает добро для ребят, придает ей сил, бодрости духа.

Из воспоминаний умелицы, Мария родилась в Саратове в многодетной семье в 1935 году. В 1954 году окончила техникум радиоэлектроники им. Яблочкова, в 1965 году – социально-экономический институт по специальности инженер-технолог. Более 35 лет Мария Куприяновна проработала на радиоприборном заводе г. Саратова начальником участка.

С сентября 2022 года до сегодняшнего дня она возглавляет акцию «Подари тепло солдату», с ее помощью было связано и отправлено свыше 1300 пар носков.

В 2024 году сотрудниками отделения дневного пребывания комплексного центра соцобслуживания г. Саратова была воплощена идея Марии Куприяновны в сборе новогодних подарков для бойцов с письмами внутри, было написано 150 писем с добрыми пожеланиями.

«Мария – очень активный, ответственный человек, всегда поддержит и даст совет в трудную минуту, заряжает всех оптимизмом и позитивным взглядом на жизнь, а еще уверена, что Победа будет за нами», – отмечают получатели социальных услуг, знающие Марию Куприяновну.

Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.