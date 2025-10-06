90-летний «серебряный волонтер» из Саратова оказывает помощь участникам СВО

просмотров: 45

Мария Куприяновна Шпак возглавляет группу мастериц «Пчелки» по плетению маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО.«Несмотря на преклонный возраст Мария Куприяновна очень ответственно подходит к своему делу, она каждый день к восьми утра приходит на плетение маскировочных сетей», – рассказали специалисты комплексного центра социального обслуживания населения г. Саратова.По словам «серебряного» волонтера, помощь участникам боевых действий она считает смыслом жизни, а мысль о том, что делает добро для ребят, придает ей сил, бодрости духа.Из воспоминаний умелицы, Мария родилась в Саратове в многодетной семье в 1935 году. В 1954 году окончила техникум радиоэлектроники им. Яблочкова, в 1965 году – социально-экономический институт по специальности инженер-технолог. Более 35 лет Мария Куприяновна проработала на радиоприборном заводе г. Саратова начальником участка.С сентября 2022 года до сегодняшнего дня она возглавляет акцию «Подари тепло солдату», с ее помощью было связано и отправлено свыше 1300 пар носков.В 2024 году сотрудниками отделения дневного пребывания комплексного центра соцобслуживания г. Саратова была воплощена идея Марии Куприяновны в сборе новогодних подарков для бойцов с письмами внутри, было написано 150 писем с добрыми пожеланиями.«Мария – очень активный, ответственный человек, всегда поддержит и даст совет в трудную минуту, заряжает всех оптимизмом и позитивным взглядом на жизнь, а еще уверена, что Победа будет за нами», – отмечают получатели социальных услуг, знающие Марию Куприяновну.Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.