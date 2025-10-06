6 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Поддержим талант: Мария Балашова едет на фестиваль «Добрая волна»»

С 15 по 16 октября 2025 года в Фольклорном центре «Москва» пройдёт VI Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна». Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлено на выявление и поддержку одарённых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Участники фестиваля получают возможность выступить на профессиональной сцене, пообщаться с ведущими деятелями культуры и искусства, а также заявить о себе на всероссийском уровне.

От Саратовской области на фестиваль отправляется Мария Балашова – 17-летняя участница с ярким творческим даром. Несмотря на диагноз ДЦП, Маша уже много лет успешно выступает в номинациях адаптивного танца и художественной гимнастики. Её сольный номер на коляске – это не просто хореографическая композиция, а глубокое художественное высказывание, в котором сочетаются грация, сила и внутренняя свобода.

На протяжении почти десяти лет Маша является подопечной Волонтёрского движения «ДУША», которое помогает ей в оплате дорогостоящих реабилитационных курсов, а также участвовать в творческих и спортивных мероприятиях. В 2024 году она стала лауреатом I степени на Открытом благотворительном турнире-фестивале «ДЕТИ СПОРТА и ЖУРАВЛИК НАДЕЖДЫ» в номинации адаптивной гимнастики.

Сейчас перед семьёй стоит важная задача – обеспечить участие Маши в фестивале «Добрая волна». Для этого необходимы средства на оплату проживания в Москве в дни проведения мероприятия. Семья прилагает все усилия, но рассчитывает на добрую поддержку неравнодушных людей.

Если вы хотите помочь Марии представить свой талант на всероссийской сцене, вы можете внести вклад по следующим реквизитам:

– Перевод по номеру телефона Сбер: +7 (927) 226-92-40
– Номер карты Сбер: 2202 2005 7928 4538
Получатель: Надежда Анатольевна П. (мама Маши)

Ваша помощь станет важным шагом к тому, чтобы мечта Маши сбылась – ведь каждое доброе дело рождает новую волну надежды!