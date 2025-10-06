В Новоузенске впервые прошёл межрайонный казачий фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

6 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
В воскресенье, 5 октября, на площадке перед Просветительским центром духовной культуры и этнографии Собора святой великомученицы Екатерины в городе Новоузенске Саратовской области состоялось историческое событие – торжественное открытие первого межрайонного казачьего фестиваля «Покровские шермиции на Большом Узене».

Фестиваль собрал более двухсот участников и гостей, объединив представителей казачьих обществ, местных жителей и всех, кто неравнодушен к богатым традициям казачества и культурному наследию региона.

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной:

— торжественное открытие с приветственными словами от организаторов и почётных гостей,
— яркий концерт с участием фольклорных и казачьих коллективов,
— зрелищная фланкировка шашками, продемонстрировавшая мастерство и ловкость казаков,
— тематическая выставка казачьего снаряжения, познакомившая зрителей с историей и бытом казачьих войск,
— народные конкурсы и забавы для взрослых и детей,
— а также традиционное угощение, приготовленное с душой и по старинным рецептам.

«Покровские шермиции на Большом Узене» стали не только праздником казачьей культуры, но и важным шагом в сохранении и популяризации исторической памяти, духовных ценностей и воинских традиций казачества в Саратовской земле.

Организаторы выразили надежду, что фестиваль станет доброй ежегодной традицией, объединяющей поколения и укрепляющей культурные связи между районами региона.