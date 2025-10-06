В Новоузенске впервые прошёл межрайонный казачий фестиваль «Покровские шермиции на Большом Узене»

просмотров: 68

В воскресенье, 5 октября, на площадке перед Просветительским центром духовной культуры и этнографии Собора святой великомученицы Екатерины в городе Новоузенске Саратовской области состоялось историческое событие – торжественное открытие первого межрайонного казачьего фестиваля «Покровские шермиции на Большом Узене».Фестиваль собрал более двухсот участников и гостей, объединив представителей казачьих обществ, местных жителей и всех, кто неравнодушен к богатым традициям казачества и культурному наследию региона.Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной:— торжественное открытие с приветственными словами от организаторов и почётных гостей,— яркий концерт с участием фольклорных и казачьих коллективов,— зрелищная фланкировка шашками, продемонстрировавшая мастерство и ловкость казаков,— тематическая выставка казачьего снаряжения, познакомившая зрителей с историей и бытом казачьих войск,— народные конкурсы и забавы для взрослых и детей,— а также традиционное угощение, приготовленное с душой и по старинным рецептам.«Покровские шермиции на Большом Узене» стали не только праздником казачьей культуры, но и важным шагом в сохранении и популяризации исторической памяти, духовных ценностей и воинских традиций казачества в Саратовской земле.Организаторы выразили надежду, что фестиваль станет доброй ежегодной традицией, объединяющей поколения и укрепляющей культурные связи между районами региона.