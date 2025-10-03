3 октября 2025 ПЯТНИЦА
18:00 | 03 октября
Небольшие амбулатории оснащаются современным тяжелым оборудованием
18:00 | 03 октября
Саратовцы попросили Александра Бастрыкина дать правовую оценку деятельности организаторов протеста против школы в Молодежном
17:36 | 03 октября
Ветеран боевых действий заявил о беспрецедентной заботе властей региона о земляках-военнослужащих
17:00 | 03 октября
В Саратове впервые состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»
16:30 | 03 октября
Поисковики со всего Приволжского федерального округа участвуют в одиннадцатом окружном слёте «Никто не забыт»
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
Ветеран боевых действий заявил о беспрецедентной заботе властей региона о земляках-военнослужащих

Ветеран боевых действий заявил о беспрецедентной заботе властей региона о земляках-военнослужащих


Увеличение выплат саратовским контрактникам свидетельствует о заботе властей региона о земляках, отправляющихся защищать рубежи Отечества в зону проведения спецоперации. Об этом заявил председатель Ртищевского районного отделения ВООВ «Боевое Братство» Сергей Клещев, отметивший важность вступления саратовских воинов в ряды ветеранской организации после выполнения ими боевых задач.

- Как общественник и ветеран боевых действий на Северном Кавказе я всецело поддерживаю решение, принятое губернатором области Романом Бусаргиным, об увеличении в три раза региональной выплаты саратовским контрактникам, направляющимся для выполнения боевых задач в зону специальной военной операции. Не понаслышке знаю, что такое отстаивать интересы государства с оружием в руках. И считаю, что данная мера свидетельствует о высокой оценке вклада военнослужащих в обеспечение безопасности и защиты национальных интересов нашей страны, а также о заботе со стороны властей региона о благополучии тех, кто с риском для жизни отправляется выполнять свой воинский долг.

Убежден, что достойное материальное обеспечение является важным фактором, способствующим повышению мотивации и боевого духа личного состава. Увеличение выплаты позволит нашим бойцам с уверенностью смотреть в будущее, обеспечивая достойную жизнь своим семьям и близким. Это также дополнительный стимул для привлечения в ряды Вооруженных Сил новых патриотов, готовых встать на защиту Родины.

Желаю всем саратовским контрактникам успешного выполнения поставленных задач, крепкого здоровья, стойкости духа и скорейшего возвращения домой с победой. Надеюсь увидеть наших героев в рядах «Боевого Братства» после завершения выполнения ими боевых задач. Уверен, их опыт и знания будут неоценимы в патриотическом воспитании молодежи и укреплении ветеранского движения, - выразил уверенность Сергей Клещев.

Напомним, в настоящее время жители Саратовской области, заключившие контракт с Министерством обороны, с учетом всех выплат получают до 3,7 млн рублей за первый месяц службы. При этом годовой заработок будет достигать до 6,5 млн рублей. Размер выплат действует по 31 октября 2025 года.