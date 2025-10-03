Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»

просмотров: 96

Сегодня пройдут финальные игры межрегионального турнира по хоккею среди команд девушек «Хрустальная тиара».Напомним, Саратовскую область представляет сборная команда девушек, тренер - инструктор по спорту физкультурно-спортивного центра «Урожай» Сергей Горшенин.Следить за прямой трансляцией и поддерживать наших спортсменок можно по ссылке https://vkvideo.ru/video-224314038_456239261Турнир проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках работы по поддержке детского и юношеского хоккея в Приволжском федеральном округе.