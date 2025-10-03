3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:03 | 03 октября
Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района
12:10 | 03 октября
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
11:40 | 03 октября
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»
11:30 | 03 октября
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
11:00 | 03 октября
Лучшие учителя получили награды
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»

Новости / Спорт
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»


Сегодня пройдут финальные игры межрегионального турнира по хоккею среди команд девушек «Хрустальная тиара».

Напомним, Саратовскую область представляет сборная команда девушек, тренер - инструктор по спорту физкультурно-спортивного центра «Урожай» Сергей Горшенин.

Следить за прямой трансляцией и поддерживать наших спортсменок можно по ссылке https://vkvideo.ru/video-224314038_456239261

Турнир проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках работы по поддержке детского и юношеского хоккея в Приволжском федеральном округе.