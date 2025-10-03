3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:03 | 03 октября
Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района
12:10 | 03 октября
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
11:40 | 03 октября
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»
11:30 | 03 октября
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
11:00 | 03 октября
Лучшие учителя получили награды
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников

Новости
На прямой линии губернатора Романа Бусарина обсуждалось включение в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» тематик, отражающих культурное наследие, исторические события и достижения Саратовской области.



Заслуженный учитель Саратовской области поддержала инициативу губернатора, отметив, что это позволит учащимся глубже познакомиться с особенностями своего региона, развить чувство патриотизма и гордости за малую родину.

- Считаю, что Роман Викторович Бусаргин в ходе прямой линии затронул важную тему. Саратовская область - это край, который славен не только своими традициями, но и современными достижениями. И очень важно говорить об этом нашим ученикам, воспитывая в них любовь к малой родине, формировать в них осознанную позицию гражданина своей страны. Саратовская область должна оставаться важным местом для самореализации юных жителей. Поэтому, безусловно, необходимо раскрывать для молодого поколения потенциал региона, - отметила почетный работник общего образования РФ, учитель истории школы №8 им. кавалера трех орденов Славы В.И. Курова г. Новоузенска Светлана Кузнецова. - «Разговоры о важном» проводятся в школах России с 2022 года. За это время учащиеся всех возрастов обсудили множество тем, посвященных истории нашей страны, искусственному интеллекту, финансовой грамотности и многому другому. Фокусирование тем на вопросах краеведения поможет нашим детям не только узнать малоизвестные факты из истории региона, но и глубже понять культурное наследие и традиции родного края. Знакомство с биографиями выдающихся земляков, местными промыслами, уникальными природными объектами будет способствовать формированию чувства гордости за свою территорию и вовлеченности в ее развитие.