Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников

Заслуженный учитель Саратовской области поддержала инициативу губернатора, отметив, что это позволит учащимся глубже познакомиться с особенностями своего региона, развить чувство патриотизма и гордости за малую родину.- Считаю, что Роман Викторович Бусаргин в ходе прямой линии затронул важную тему. Саратовская область - это край, который славен не только своими традициями, но и современными достижениями. И очень важно говорить об этом нашим ученикам, воспитывая в них любовь к малой родине, формировать в них осознанную позицию гражданина своей страны. Саратовская область должна оставаться важным местом для самореализации юных жителей. Поэтому, безусловно, необходимо раскрывать для молодого поколения потенциал региона, - отметила почетный работник общего образования РФ, учитель истории школы №8 им. кавалера трех орденов Славы В.И. Курова г. Новоузенска Светлана Кузнецова. - «Разговоры о важном» проводятся в школах России с 2022 года. За это время учащиеся всех возрастов обсудили множество тем, посвященных истории нашей страны, искусственному интеллекту, финансовой грамотности и многому другому. Фокусирование тем на вопросах краеведения поможет нашим детям не только узнать малоизвестные факты из истории региона, но и глубже понять культурное наследие и традиции родного края. Знакомство с биографиями выдающихся земляков, местными промыслами, уникальными природными объектами будет способствовать формированию чувства гордости за свою территорию и вовлеченности в ее развитие.