Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее

Председатель комиссии по социально-экономическому развитию Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Алексей Прокаев отметил важность вложений из регионального бюджета в ремонт дорог областного центра:- Для города это колоссальная поддержка. Дороги — это основа всей инфраструктуры: и общественный транспорт, и пешеходы, и автомобилисты ежедневно зависят от их состояния. Хорошо, что средства выделяются не только из городского бюджета, но и из областного — об этом говорил губернатор Роман Викторович. Очень важно, что такие вложения планируются на регулярной основе, а не точечно. Это значит, что мы можем рассчитывать на поэтапное, но стабильное улучшение дорожной сети. Саратов действительно получит шанс стать удобнее и современнее.Отметим, что такие значительные средства на беспрецедентно внушительные масштабы дорожных работ выделяются Саратову впервые.