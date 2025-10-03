3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:03 | 03 октября
Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района
12:10 | 03 октября
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
11:40 | 03 октября
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»
11:30 | 03 октября
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
11:00 | 03 октября
Лучшие учителя получили награды
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее

Новости

На первый этап проекта по ремонту дорог Саратова выделен 1 млрд рублей. С такой инициативой на заседание областной Думы вышел губернатор Роман Бусаргин. Депутаты поддержали проект главы региона, дорожные работы начнутся в 2026 году. В список вошли востребованные магистрали, а также дороги, соединяющие районы города и разгружающие основные улицы.


Председатель комиссии по социально-экономическому развитию Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Алексей Прокаев отметил важность вложений из регионального бюджета в ремонт дорог областного центра:

- Для города это колоссальная поддержка. Дороги — это основа всей инфраструктуры: и общественный транспорт, и пешеходы, и автомобилисты ежедневно зависят от их состояния. Хорошо, что средства выделяются не только из городского бюджета, но и из областного — об этом говорил губернатор Роман Викторович. Очень важно, что такие вложения планируются на регулярной основе, а не точечно. Это значит, что мы можем рассчитывать на поэтапное, но стабильное улучшение дорожной сети. Саратов действительно получит шанс стать удобнее и современнее.

Отметим, что такие значительные средства на беспрецедентно внушительные масштабы дорожных работ выделяются Саратову впервые.