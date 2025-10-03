Дедушка с передовой навестил внучку на уроке

просмотров: 106

В мэрии Саратова рассказала, какой сюрприз для внучки подготовил один из саратовцев - участников специальной военной операции. Он пришел к ней на урок в школу в Заводском районе, не предупреждая о своем визите. Их разлука длилась больше года. Когда дед в военной форме с медалью на груди вошел в класс, девочка бросилась к нему со слезами радости. Эта сцена растрогала всех присутствующих, а одноклассники встретили воина аплодисментами стоя, рассказали в пресс-службе мэрии. Саратовец отправился на СВО добровольцем в июне 2024 года, а в сентябре уже был удостоен медали. После трогательной встречи он рассказал школьникам о службе и важности защиты Отечества.