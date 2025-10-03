Пострадавшим от нашествия сайгаков аграриям компенсируют 85% затрат на производство сельхозкультур

просмотров: 93

Из этих средств 60,9 млн рублей направлены на возмещение 85% прямых понесенных затрат, связанных с производством сельхозкультур. Еще 60 млн рублей помогут возместить часть затрат на содержание сельскохозяйственных животных.Напомним, большая часть полей, на которые зашли животные из Казахстана, находятся в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах.Принятое главой региона принципиальное решение нашло отклик у пострадавших сельхозпроизводителей:- Выделение почти 121 миллиона рублей из резервного фонда Правительства области для поддержки аграриев, пострадавших от нашествия сайгаков, – это как глоток свежего воздуха после долгой засухи. Мы, фермеры, действительно оказались в непростой ситуации, когда целые поля были вытоптаны, урожай уничтожен.Огромная благодарность за понимание нашей проблемы и оперативную реакцию. Возмещение 85% понесенных затрат на производство сельхозкультур – беспрецедентная мера поддержки. Эти средства станут серьезной подмогой для закупки семян и восстановления нормальной работы хозяйства, - поделился ИП глава КФХ Михаил Данышев из Питерского района .Солидарен с коллегой по отрасли фермер из этого же муниципалитета Юрий Желудков:- В один миг мы лишились плодов своего труда, в которые вложено столько сил и средств. И дело не только в материальных убытках. Это и надежды, и планы на будущее.Такая поддержка вселяет уверенность в завтрашнем дне и дает стимул продолжать работать, несмотря на все трудности.