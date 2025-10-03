3 октября 2025 ПЯТНИЦА
14:05 | 03 октября
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Пострадавшим от нашествия сайгаков аграриям компенсируют 85% затрат на производство сельхозкультур

На поддержку аграриев районов Левобережья, чьи поля пострадали от массовой миграции сайгаков, из резервного фонда регионального правительства выделено 120,9 млн рублей. Такое решение принято губернатором Романом Бусаргиным.


Из этих средств 60,9 млн рублей направлены на возмещение 85% прямых понесенных затрат, связанных с производством сельхозкультур. Еще 60 млн рублей помогут возместить часть затрат на содержание сельскохозяйственных животных.

Напомним, большая часть полей, на которые зашли животные из Казахстана, находятся в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах.

Принятое главой региона принципиальное решение нашло отклик у пострадавших сельхозпроизводителей:

- Выделение почти 121 миллиона рублей из резервного фонда Правительства области для поддержки аграриев, пострадавших от нашествия сайгаков, – это как глоток свежего воздуха после долгой засухи. Мы, фермеры, действительно оказались в непростой ситуации, когда целые поля были вытоптаны, урожай уничтожен.

Огромная благодарность за понимание нашей проблемы и оперативную реакцию. Возмещение 85% понесенных затрат на производство сельхозкультур – беспрецедентная мера поддержки. Эти средства станут серьезной подмогой для закупки семян и восстановления нормальной работы хозяйства, - поделился ИП глава КФХ Михаил Данышев из Питерского района .

Солидарен с коллегой по отрасли фермер из этого же муниципалитета Юрий Желудков:

- В один миг мы лишились плодов своего труда, в которые вложено столько сил и средств. И дело не только в материальных убытках. Это и надежды, и планы на будущее.

Такая поддержка вселяет уверенность в завтрашнем дне и дает стимул продолжать работать, несмотря на все трудности.