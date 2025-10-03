Поисковики со всего Приволжского федерального округа участвуют в одиннадцатом окружном слёте «Никто не забыт»

просмотров: 102

1 октября в Нижегородской области состоялось торжественное открытие одиннадцатого слёта поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт».Слет ежегодно собирает более 220 представителей поискового движения из всех регионов округа для обмена опытом и лучшими практиками.От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников и организаторов слета поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным неоднократно отмечалась исключительная важность и значимость вашей работы. Вы ежегодно возвращаете из забвения имена погибших защитников Отечества, помогаете семьям установить судьбу пропавших родственников, заботитесь о состоянии воинских мемориалов и захоронений, сохраняя память о подвигах наших предков».Программа слёта включает конкурсные испытания по различным направлениям поисковой деятельности, в том числе по методике проведения полевых и архивных работ, оказанию первой медицинской помощи, а также военно-историческую викторину и соревнования по топографии.2 и 3 октября на территории Нижегородского Кремля участники слёта представят экспозицию находок, сделанных в ходе поисковых экспедиций 2025 года, с которыми смогут ознакомиться все желающие.Саратовскую область на слете представляют студенты саратовских вузов: Алёшкин Платон, Ананьина Анастасия, Барановский Петр, Волкова Карина, Иньков Даниил, Инюшкина Екатерина, Кириченко Александр, Кузнецова Виктория, Куликова Екатерина, Лавриненко Виктория, Масков Иван, Полбина Дарья, Пируева Алина, Шилина Александра. Возглавляет делегацию Алексей Булгаков – опытный поисковик, командир поискового отряда «Рубеж», и руководитель регионального отделения «Поискового движения России». Участие делегации позволит саратовским поисковикам обменяться опытом с коллегами из других регионов и повысить эффективность работы по увековечению памяти павших защитников Отечества.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе