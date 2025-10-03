Саратовские школьники и студенты станут участниками викторины на знание технологий советской фантастики

3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
Лучшие учителя получили награды
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В рамках Десятилетия науки и технологий 7 октября на площадке Наццентра Россия в рамках II международного симпозиума «Создавая будущее» пройдет всероссийская просветительская викторина для школьников и студентов «История будущего: технологии научной фантастики».

Лидеры общественного мнения будут читать отрывки из советской научной фантастики и задавать участникам вопросы о предметах и явлениях, предсказанных и описанных фантастами прошлого, которые стали неотъемлемой частью современного мира.

Регионы будут принимать участие в викторине по ВКС на базе региональных площадок. Участникам предстоит ответить на 15 вопросов на знание технологий советской фантастики. Все желающие также смогут принять участие онлайн. Вопросы викторины будут доступны на сайте проекта историябудущего.рф 7 октября в 11.00.