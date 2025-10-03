Саратовские школьники и студенты станут участниками викторины на знание технологий советской фантастики

просмотров: 108

В рамках Десятилетия науки и технологий 7 октября на площадке Наццентра Россия в рамках II международного симпозиума «Создавая будущее» пройдет всероссийская просветительская викторина для школьников и студентов «История будущего: технологии научной фантастики».Лидеры общественного мнения будут читать отрывки из советской научной фантастики и задавать участникам вопросы о предметах и явлениях, предсказанных и описанных фантастами прошлого, которые стали неотъемлемой частью современного мира.Регионы будут принимать участие в викторине по ВКС на базе региональных площадок. Участникам предстоит ответить на 15 вопросов на знание технологий советской фантастики. Все желающие также смогут принять участие онлайн. Вопросы викторины будут доступны на сайте проекта историябудущего.рф 7 октября в 11.00.