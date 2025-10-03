Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов

просмотров: 51

Организатор мероприятия – Центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития области.Гостей будет ждать ярмарка мастеров «Саратовский сувенир», где 40 местных производителей, фермеров и ремесленников представят свою продукцию - от гастрономических деликатесов до авторских изделий. Здесь можно будет не только приобрести уникальные товары, но и пообщаться с создателями, узнать историю бренда и секреты производства.В рамках бизнес-лектория эксперты поделятся опытом, практическими кейсами и инструментами для продвижения своего дела.Будут организованы мастер-классы по традиционным и современным ремеслам под руководством опытных мастеров, фотозона, развлекательная и концертная программы.Также для участников фестиваля подготовлена экскурсионная программа на теплоходе. Они увидят панорамные виды набережной Космонавтов, автомобильный мост «Саратов-Энгельс» и узнают историю знаковых достопримечательностей города.«Фестиваль «Сделано в Саратовской области» играет значимую роль в продвижении саратовского бренда. Мы гордимся нашими производителями, фермерами, ремесленниками, которые вкладывают в свою продукцию душу и мастерство, делая ее уникальной и узнаваемой. Приглашаю всех саратовцев и гостей города прийти и погрузиться в культуру родного края, оценить многообразие и качество товаров, созданных на саратовской земле», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Мероприятие пройдет на Набережной Саратова в районе Летнего кинотеатра с 12.00 до 21.00. Участие бесплатное. Подробнее – в официальной группе фестиваля в Вконтакте: https://vk.com/madeinsaratovregion.