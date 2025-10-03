3 октября 2025 ПЯТНИЦА
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
13:03 | 03 октября
Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района
12:10 | 03 октября
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
11:40 | 03 октября
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»
11:30 | 03 октября
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
11:00 | 03 октября
Лучшие учителя получили награды
4 октября в Саратове пройдет городской фестиваль «Сделано в Саратовской области», где жители и гости региона смогут познакомиться с культурой Саратовского края и его лучшими брендами, а представители бизнеса - принять участие в насыщенной деловой программе.

Организатор мероприятия – Центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития области.

Гостей будет ждать ярмарка мастеров «Саратовский сувенир», где 40 местных производителей, фермеров и ремесленников представят свою продукцию - от гастрономических деликатесов до авторских изделий. Здесь можно будет не только приобрести уникальные товары, но и пообщаться с создателями, узнать историю бренда и секреты производства.

В рамках бизнес-лектория эксперты поделятся опытом, практическими кейсами и инструментами для продвижения своего дела.

Будут организованы мастер-классы по традиционным и современным ремеслам под руководством опытных мастеров, фотозона, развлекательная и концертная программы.

Также для участников фестиваля подготовлена экскурсионная программа на теплоходе. Они увидят панорамные виды набережной Космонавтов, автомобильный мост «Саратов-Энгельс» и узнают историю знаковых достопримечательностей города.

«Фестиваль «Сделано в Саратовской области» играет значимую роль в продвижении саратовского бренда. Мы гордимся нашими производителями, фермерами, ремесленниками, которые вкладывают в свою продукцию душу и мастерство, делая ее уникальной и узнаваемой. Приглашаю всех саратовцев и гостей города прийти и погрузиться в культуру родного края, оценить многообразие и качество товаров, созданных на саратовской земле», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Мероприятие пройдет на Набережной Саратова в районе Летнего кинотеатра с 12.00 до 21.00. Участие бесплатное. Подробнее – в официальной группе фестиваля в Вконтакте: https://vk.com/madeinsaratovregion.