Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
Лучшие учителя получили награды
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику

В Поволжском институте управления им. П.А. Столыпина подвели итоги регионального конкурса детских рисунков «Детских душ воспитатель» и наградили победителей. Мероприятие организовала театральная студия «Аленький цветочек» при грантовой поддержке Движения первых. Конкурс проводился среди школьников и воспитанников детских садов. Сегодня награждали дошколят, а завтра вручат награды школьникам.

Конкурс поддержали различные министерства, а также представители региональных ГИБДД и МЧС. В конкурсе рисунков были заявлены различные темы, например, в честь 80-летия Великой Победы и в честь самоотверженного труда врачей, а также посвященные пожарной безопасности, здоровому образу жизни, спорту, бережному отношению к природе.

«Все вы большие молодцы! Мы очень рады, что в таком юном возрасте, вы задумываетесь о том, как важно беречь чистоту рек и лесов, любить природу родного края. Вы наше будущее, и каким оно будет, зависит, в том числе и от вас. Спасибо всем за участие», - поприветствовал собравшихся первый заместитель министра природных ресурсов и экологии области Денис Трошин.

Победителем номинации «Помощники природы» стали Руслан Якимов из детского сада «Звездочка» р.п. Степное Советского района, воспитатель Нина Лыженкова. Второе место досталось Анастасии Быковой из клуба «Детское время» Саратова, педагог Надежда Диденко. Третье место получила Марьям Ханмурзина, из детского центра «Кораблик» Саратова, педагог Грета Грекова.