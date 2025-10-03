3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
13:03 | 03 октября
Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района
12:10 | 03 октября
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
11:40 | 03 октября
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»
11:30 | 03 октября
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
11:00 | 03 октября
Лучшие учителя получили награды
В преддверии профессиональных праздников на базе музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке состоялась праздничная церемония, посвященная Дню работников дошкольного образования, Дню учителя и Дню среднего профессионального образования.

Со словами поздравления к педагогам обратился министр образования Саратовской области Александр Пажитнев:

«Вы ежедневно открываете детям мир новых знаний, помогаете каждому раскрыть свой потенциал и уверенно идти вперёд. Я благодарен вам за то, что сегодняшнее поколение детей растет с теми традициями и успехами, которые наша страна всегда имела, имеет и будет иметь. Желаю вам вдохновения в работе и новых побед».

В рамках церемонии 29 лучших педагогов области были награждены почетными грамотами, наградами и благодарностями федерального и регионального уровня.

Весь зал поприветствовал молодых коллег-педагогов, которые недавно вступили на путь воспитания молодого поколения. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда, которые всю свою жизнь посвятили воспитанию будущих поколений, создавая славные традиции образования Саратовской области.

Для преподавателей и наставников с поздравительными танцевальными и музыкальными номерами выступили лицеисты.