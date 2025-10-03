Лучшие учителя получили награды

просмотров: 89

В преддверии профессиональных праздников на базе музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке состоялась праздничная церемония, посвященная Дню работников дошкольного образования, Дню учителя и Дню среднего профессионального образования.Со словами поздравления к педагогам обратился министр образования Саратовской области Александр Пажитнев:«Вы ежедневно открываете детям мир новых знаний, помогаете каждому раскрыть свой потенциал и уверенно идти вперёд. Я благодарен вам за то, что сегодняшнее поколение детей растет с теми традициями и успехами, которые наша страна всегда имела, имеет и будет иметь. Желаю вам вдохновения в работе и новых побед».В рамках церемонии 29 лучших педагогов области были награждены почетными грамотами, наградами и благодарностями федерального и регионального уровня.Весь зал поприветствовал молодых коллег-педагогов, которые недавно вступили на путь воспитания молодого поколения. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда, которые всю свою жизнь посвятили воспитанию будущих поколений, создавая славные традиции образования Саратовской области.Для преподавателей и наставников с поздравительными танцевальными и музыкальными номерами выступили лицеисты.