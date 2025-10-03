3 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
13:03 | 03 октября
Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района
12:10 | 03 октября
В Саратове наградили дошколят – победителей конкурса рисунков на экологическую тематику
11:40 | 03 октября
Стартуют финальные матчи турнира «Хрустальная тиара»
11:30 | 03 октября
Масштабный ремонт дорог сделает Саратов удобнее и современнее
11:00 | 03 октября
Лучшие учителя получили награды
Патриотизм в действии: в Саратовской области стартуют грантовые проекты по допризывной подготовке и воспитанию молодёжи

Новости
В Саратове прошёл брифинг, посвящённый реализации социальных инициатив, направленных на патриотическое воспитание и военно-прикладную подготовку молодёжи региона.


Поддержку по итогам регионального конкурса грантов 2025 года получили проекты, которые охватят сотни саратовцев — от школьников до студентов — и предложат им разнообразные форматы: от казачьих традиций до современных тактических игр и работы с беспилотниками.

Светлана Зубрицкая, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, подчеркнула:
«Обсуждаемые инициативы, одержавшие победу в региональном конкурсе грантов 2025 года, стали ярким примером системной работы по патриотическому воспитанию и военно-прикладной подготовке будущих защитников страны».

Андрей Фетисов, атаман Окружного казачьего общества, представил проект «Отечества верные сыны»:
— занятия по начальной военной подготовке и рукопашному бою,
— семейно-полевые лагеря,
— вовлечение казачат, юнармейцев, допризывной молодёжи и их родителей.

Дмитрий Костерной (Федерация военно-тактических игр) рассказал о проекте «Молодая гвардия»:
— пять сезонов тактических игр,
— обучение тактической медицине и управлению БПЛА,
— финал в декабре 2025 года с прямой трансляцией!

Кирилл Ильин (Федерация КУДО России) анонсировал проект «Вектор патриотического воспитания – спорт»:
— около 30 мероприятий с участием ветеранов боевых действий и участников СВО,
— вовлечение юных спортсменов в патриотическую среду через физическую культуру и единоборства.

Полная запись брифинга доступна на платформе «ВК Видео»

Благодаря поддержке грантовых программ, общественные организации Саратовской области делают важный вклад в формирование у молодого поколения гражданской ответственности, мужества и любви к Родине.

#МВПгрантНКО_2025
#КонкурсГрантовМВП
#СоциальныйПроект64