Патриотизм в действии: в Саратовской области стартуют грантовые проекты по допризывной подготовке и воспитанию молодёжи
В Саратове прошёл брифинг, посвящённый реализации социальных инициатив, направленных на патриотическое воспитание и военно-прикладную подготовку молодёжи региона.
Поддержку по итогам регионального конкурса грантов 2025 года получили проекты, которые охватят сотни саратовцев — от школьников до студентов — и предложат им разнообразные форматы: от казачьих традиций до современных тактических игр и работы с беспилотниками.
Светлана Зубрицкая, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, подчеркнула:
«Обсуждаемые инициативы, одержавшие победу в региональном конкурсе грантов 2025 года, стали ярким примером системной работы по патриотическому воспитанию и военно-прикладной подготовке будущих защитников страны».
Андрей Фетисов, атаман Окружного казачьего общества, представил проект «Отечества верные сыны»:
— занятия по начальной военной подготовке и рукопашному бою,
— семейно-полевые лагеря,
— вовлечение казачат, юнармейцев, допризывной молодёжи и их родителей.
Дмитрий Костерной (Федерация военно-тактических игр) рассказал о проекте «Молодая гвардия»:
— пять сезонов тактических игр,
— обучение тактической медицине и управлению БПЛА,
— финал в декабре 2025 года с прямой трансляцией!
Кирилл Ильин (Федерация КУДО России) анонсировал проект «Вектор патриотического воспитания – спорт»:
— около 30 мероприятий с участием ветеранов боевых действий и участников СВО,
— вовлечение юных спортсменов в патриотическую среду через физическую культуру и единоборства.
Полная запись брифинга доступна на платформе «ВК Видео»
Благодаря поддержке грантовых программ, общественные организации Саратовской области делают важный вклад в формирование у молодого поколения гражданской ответственности, мужества и любви к Родине.
