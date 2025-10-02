2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
11:30 | 02 октября
Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов
11:08 | 02 октября
В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры
10:07 | 02 октября
Саратовские аграрии собрали зерна на миллион тонн больше, чем годом ранее
09:05 | 02 октября
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской

В здании на ул. Октябрьской, дом 7 начались началась подготовка к восстановительным работам. Напомним, что губернатор Роман Бусаргин поддержал идею общественников открыть в помещениях бывшего ресторана картинную галерею музея Федина.


Как ранее отмечали общественники, прежние владельцы здания довели его до состояния упадка.
Уже проведен всесторонний анализ состояния инженерных систем здания, включая водоснабжение, водоотведение и отопление. Осуществлена детальная дефектовка указанных систем. Выявлены потенциальные проблемы и дефекты. Проведена комплексная ревизия кровельного покрытия. Специалисты завершили оценку его эксплуатационных характеристик и выявление возможных повреждений.

Из регионального бюджета по инициативе губернатора области Романа Бусаргина выделены средства на восстановление здания. Сейчас проводится переустройство стстемы электроснабжения здания, идет разработка проектно-сметной документации, направленной на реконструкцию объекта с целью его дальнейшего использования в качестве картинной галереи.

Строители  готовы обеспечить высокое качество и соответствие конечного результата современным стандартам и требованиям.

- Музей Федина готовится отметить свое 40-летие. За эти годы он стал важной культурной точкой на музейной карте города. Здесь регулярно проходят персональные выставки, организованные в сотрудничестве с Союзом художников России. Начало работ по реконструкции переданного музею здания на улице Октябрьской вызывает радостные чувства у культурного сообщества города. Предстоит масштабная работа по его восстановлению под экспозиционную деятельность. Уверена, что результат станет настоящим подарком для жителей и гостей Саратова и позволит максимально использовать новые возможности для творческих потребностей региона.

Картинной галереи быть! И эти слова внушают нам доверие! Об этом говорят представители творческой интеллигенции.

В музее  хранится уникальная коллекция изобразительных работ Константина Федина, раскрывающая неизвестную грань таланта писателя.  Потенциал для демонстрации художественных работ в новом здании огромен. С открытием галереи восторжествует историческая справедливость – ведь изначально по заверениям бывшего собственника здесь она и должна была открыться, а саратовские художники смогут открыть для себя новые горизонты, - рассказала директор музея Федина Мария Григорьева.