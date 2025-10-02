Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской

просмотров: 35

Как ранее отмечали общественники, прежние владельцы здания довели его до состояния упадка.Уже проведен всесторонний анализ состояния инженерных систем здания, включая водоснабжение, водоотведение и отопление. Осуществлена детальная дефектовка указанных систем. Выявлены потенциальные проблемы и дефекты. Проведена комплексная ревизия кровельного покрытия. Специалисты завершили оценку его эксплуатационных характеристик и выявление возможных повреждений.Из регионального бюджета по инициативе губернатора области Романа Бусаргина выделены средства на восстановление здания. Сейчас проводится переустройство стстемы электроснабжения здания, идет разработка проектно-сметной документации, направленной на реконструкцию объекта с целью его дальнейшего использования в качестве картинной галереи.Строители готовы обеспечить высокое качество и соответствие конечного результата современным стандартам и требованиям.- Музей Федина готовится отметить свое 40-летие. За эти годы он стал важной культурной точкой на музейной карте города. Здесь регулярно проходят персональные выставки, организованные в сотрудничестве с Союзом художников России. Начало работ по реконструкции переданного музею здания на улице Октябрьской вызывает радостные чувства у культурного сообщества города. Предстоит масштабная работа по его восстановлению под экспозиционную деятельность. Уверена, что результат станет настоящим подарком для жителей и гостей Саратова и позволит максимально использовать новые возможности для творческих потребностей региона.Картинной галереи быть! И эти слова внушают нам доверие! Об этом говорят представители творческой интеллигенции.В музее хранится уникальная коллекция изобразительных работ Константина Федина, раскрывающая неизвестную грань таланта писателя. Потенциал для демонстрации художественных работ в новом здании огромен. С открытием галереи восторжествует историческая справедливость – ведь изначально по заверениям бывшего собственника здесь она и должна была открыться, а саратовские художники смогут открыть для себя новые горизонты, - рассказала директор музея Федина Мария Григорьева.