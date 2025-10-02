2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
11:30 | 02 октября
Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов
11:08 | 02 октября
В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры
10:07 | 02 октября
Саратовские аграрии собрали зерна на миллион тонн больше, чем годом ранее
09:05 | 02 октября
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего

Косян Араик Карибович, председатель Саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк», член Общественной палаты области:





«Руководство и члены Армянской общины Саратовской области «Крунк» решительно осуждают действия мужчины, который нанес телесные повреждения подростку в ходе урока в 86 школе г. Саратова. Оправдание этому поступку нельзя найти. Какие бы не возникали проблемы между детьми, решать их таким образом недопустимо. Это аморальное поведение зрелого мужчины должно быть наказано по всей строгости закона. Правоохранительные и следственные органы занимаются этим вопросом. Они дадут объективную правовую оценку инциденту»,- сказал Араик Костян.