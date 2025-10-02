2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
11:30 | 02 октября
Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов
11:08 | 02 октября
В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры
10:07 | 02 октября
Саратовские аграрии собрали зерна на миллион тонн больше, чем годом ранее
09:05 | 02 октября
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов

В первый этап новой программы вошли 52 многоквартирных дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе. Всего должны расселить 13 тысяч квадратных метров жилья, на которых проживают 730 человек.



Губернатором Романом Бусаргиным было принято принципиальное решение по продолжению программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

На эти средства будет направлено 1,2 млрд рублей.  Из федерального бюджета регион получит 743,5 млн рублей. Еще почти 40% составит областное софинансирование  в размере  458,6 млн рублей.

Член Общественной палаты МО «Город Саратов» Иван Третьяков неоднократно сталкивался с обращениями граждан по вопросу расселения аварийных домов:  «Как человек, который много лет участвовал в собраниях и писал обращения по этим домам, хочу сказать спасибо. Решение, несмотря на все бюджетные сложности, — это принципиальная победа. Самое главное в этом сообщении — поручение главам работать напрямую с жителями. Чтобы не было темных схем, а был честный диалог. Понимание, что планируются еще этапы на 26-27 годы, вселяет надежду, что процесс стал системным, а не точечным».

«Очень позитивная новость! Приятно видеть, что город не стоит на месте. Когда сносишь такие дома, ты не просто людей из трущоб переселяешь, ты и всему микрорайону новую жизнь даришь. Пропадает ощущение заброшенности. 13 тысяч квадратных метров — это серьезный объем. Желаю всем новоселам поскорее получить свои ключи! Хорошо, что используют разные механизмы — и строительство, и выплаты. Значит, у людей будет выбор», - прокомментировал Председатель Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Николай Островский.