Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов

Губернатором Романом Бусаргиным было принято принципиальное решение по продолжению программы переселения из ветхого и аварийного жилья.На эти средства будет направлено 1,2 млрд рублей. Из федерального бюджета регион получит 743,5 млн рублей. Еще почти 40% составит областное софинансирование в размере 458,6 млн рублей.Член Общественной палаты МО «Город Саратов» Иван Третьяков неоднократно сталкивался с обращениями граждан по вопросу расселения аварийных домов: «Как человек, который много лет участвовал в собраниях и писал обращения по этим домам, хочу сказать спасибо. Решение, несмотря на все бюджетные сложности, — это принципиальная победа. Самое главное в этом сообщении — поручение главам работать напрямую с жителями. Чтобы не было темных схем, а был честный диалог. Понимание, что планируются еще этапы на 26-27 годы, вселяет надежду, что процесс стал системным, а не точечным».«Очень позитивная новость! Приятно видеть, что город не стоит на месте. Когда сносишь такие дома, ты не просто людей из трущоб переселяешь, ты и всему микрорайону новую жизнь даришь. Пропадает ощущение заброшенности. 13 тысяч квадратных метров — это серьезный объем. Желаю всем новоселам поскорее получить свои ключи! Хорошо, что используют разные механизмы — и строительство, и выплаты. Значит, у людей будет выбор», - прокомментировал Председатель Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Николай Островский.