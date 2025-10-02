В саратовской школе открыли Парту Героя

просмотров: 88

В саратовской школе №76 им. М. Г. Галицкого состоялось торжественное открытие «Парты Героя», посвященной выпускнику школы и участнику специальной военной операции.Младший сержант Мамедов Эльсевар Муталлим оглы в районе н.п. Часов-Яр ДНР в ходе штурма позиции противника руководил штурмовым отделением, при подходе к позициям противника, он грамотно использовал рельеф местности и незаметно подвел свое отделение вплотную к позициям. После чего подал команду на штурм. Спустя несколько дней, выполняя задачу, Эльсевар получил данные, что одно из десантных подразделений оказалось в засаде. Получив координаты, он принял решение выдвинуться отделением на подмогу. Вступив в бой с противником, прикрывая сослуживцев, получил ранения несовместимые с жизнью.Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной парте и почтили минутой молчания память всех героев, отдавших свои жизни во имя Родины.