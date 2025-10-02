Саратовская область приняла участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
1-2 октября на территории Российской Федерации прошла штабная тренировка по гражданской обороне, в которой примут участие органы управления и силы гражданской обороны Саратовской области.
На учениях отработано ведение гражданской обороны в современных условиях. Главная цель — повысить готовность всех служб.
«Мы каждый год планово проверяем «слаженность» всех звеньев системы. Подобные тренировки позволяют отработать комплексные действия по реагированию на возможную обстановку на территории области», — проинформировал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.
