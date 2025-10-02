2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:20 | 02 октября
Саратовская область приняла участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне
16:18 | 02 октября
Участники "Театрального Приволжья" представят спектакль в честь юбилея Табакова
15:15 | 02 октября
В Саратове пройдет Региональный практикум по развитию промышленного туризма
14:14 | 02 октября
Трамвай — связующее звено между прошлым и будущим: состоялась премьера проекта «Проводники»
13:30 | 02 октября
Жители Новороссии со слезами на глазах завидуют саратовцам, которым построят новую школу
13:11 | 02 октября
Саратовская делегация приняла участие в Российской креативной неделе
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область приняла участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Новости
1-2 октября на территории Российской Федерации прошла штабная тренировка по гражданской обороне, в которой примут участие органы управления и силы гражданской обороны Саратовской области.


На учениях отработано ведение гражданской обороны в современных условиях. Главная цель — повысить готовность всех служб.

«Мы каждый год планово проверяем «слаженность» всех звеньев системы. Подобные тренировки позволяют отработать комплексные действия по реагированию на возможную обстановку на территории области», — проинформировал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.