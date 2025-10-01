1 октября 2025 СРЕДА
Новости
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек

В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек


«Как врач я могу заметить, что вакцинация спасла гораздо больше жизней, чем любое другое медицинское вмешательство. При этом прививку от гриппа нужно делать каждый год, потому что каждый год вирусы гриппа мутируют, каждый год появляются новые штаммы вируса, а иммунитет от вакцинации против гриппа спустя год снижается. Сами вакцины от сезонного гриппа не меняют названия, но состав их немного меняется каждый год — таким образом, ежегодная вакцинация помогает защитить население от наиболее активных вирусов гриппа в каждом сезоне.

Не пренебрегайте таким простым способом защиты от гриппа! Не откладывайте это в долгий ящик. Для этого открыты мобильные пункты вакцинации, с их списком можно ознакомиться на официальном сайте министерства, в социальных сетях и в телеграмм-канале» - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.